Mi respeto y admiración por esta gran concentración. Nunca nos han abandonado, no los abandonaremos y no me abandonen. Somos pueblo, somos trabajadores; venimos de mucho sufrimiento y lucha por la liberación. Gracias. Que viva Bolivia y el #ProcesoDeCambio #SigamosCambiandoJuntos https://t.co/tDnYvI0w7I





Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma