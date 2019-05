Morón observa que no hubiesen investigado al exjuez Paniagua y ahora lo acusan de amenazas de muerte

Moron observa que no hubiesen investigado a exjuez ‘Juan José Paniagua’, ahora lo acusan de amenaza de muerte

El diputado nacional, Erick Morón, dijo qué llama la atención que luego de que haya sido destituido el ex juez, Juan José Paniagua, no se lo haya seguido investigado por la Fiscalía y este «campeándose» por las calles.

Morón dice que Paniagua fue el juez de moda en el mes de mayo por sus antecedentes con Montenegro y ahora denunciado por una ex reina de belleza, por lo tanto espera que la fiscalía actúe y no espere que la ex autoridad fugue del país.

Fuente: Detrás de la Verdad

