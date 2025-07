La reflexión de Trump sobre su trabajo a un año del atentado en Pensilvania

El 13 de julio de 2024 Donald Trump sobrevivió a un intento de asesinato en un mitin en Butler, Pensilvania.

Donald Trump reflexionó sobre los peligros de ejercer la presidencia y bromeó que se lo habría pensado mejor antes de postularse si hubiera sabido cuán arriesgado era.

«Ser presidente es un trabajo muy peligroso«, afirmó este sábado en una entrevista con la cadena Fox al comentar el intento de asesinato que sufrió en un mitin en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024.

A continuación, Trump observó que el riesgo de morir de los mandatarios es del 5 %, en comparación con profesiones consideradas popularmente peligrosas, como los pilotos de carreras y jinetes de rodeos, que ronda en el 1 %. «¿Por qué no me lo dijeron? Quizás podría haber tomado otra decisión«, bromeó. «Aunque en realidad no lo habría hecho, porque estamos haciendo un buen trabajo», concluyó.

Un trabajo arriesgado

En 2024, Donald Trump sobrevivió a dos intentos de asesinato. El primero tuvo lugar el 13 de julio durante un mitin de campaña en Pensilvania, cuando Thomas Crooks disparó desde la distancia, rozándole al político una oreja. La acción dejó un muerto y dos heridos, aparte del propio Trump.

Casi dos meses después, en septiembre, el Servicio Secreto arrestó a Ryan Routh, de 58 años, quien había estado escondido entre los arbustos, a unos 400 o 500 metros de Trump, cuando este jugaba al golf en su club en West Palm Beach, Florida.

