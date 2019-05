No restablecerán el suministro de agua a zonas del deslizamiento mientras no se entregue un informe geológico

La Paz, 20 may 2019 (ATB Digital).- Humberto Claure, interventor de Epsas, señaló que mientras la Alcaldía de La Paz no entregue un informe geológico que permita elaborar un proyecto que permita restablecer el suministro de agua potable y alcantarillado, los tres sectores del deslizamiento permanecerán sin el servicio. Claure aclaró que no iniciaron ningún trabajo porque no recibieron el informe que indique que la zona fue estabilizada.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, manifestó que si Epsas no repone la tubería, la Alcaldía lo hará en los próximos días.

Fuente: ATB