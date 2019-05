Periodistas de El Deber están nerviosos porque aparecen en fotos con Montenegro, según el Gobierno

Hoy, Guider Arancibia, periodista de El Deber, denunció que se siente amedrentado por el ministro de Gobierno. Carlos Romero pidió que se publique fotos de periodistas con el narcotraficante Montenegro. Más tarde, el viceministro reafirmó la posición.

Quiroga: Periodistas de El Deber están nerviosos porque aparecen en fotos con Montenegro

20 de mayo (Urgentebo).- Este lunes el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, afirmó que hay periodistas de El Deber que se encuentran nerviosos porque aparecen en fotografías con el narcotraficante Pedro Montenegro.

Jose Luis Quiroga

Hoy, Guider Arancibia, periodista del medio cruceño, denunció que se siente amedrentado e incluso hostigado por el poder político, tras las palabras vertidas por del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien, según se escucha en un audio, recriminar al trabajador de la prensa porque presuntamente intentan manchar su imagen de autoridad y la del gobierno con el caso del extraditable.

“Curiosamente, hoy día, El Deber sale indicando nerviosamente de que existe una cierta persecución, nada más falso; lo que ha pasado es que están nerviosos porque hay algunas fotos en las cuales algunos periodistas de El Deber también están presentes”, indicó Quiroga.

En la reproducción Romero le dice a Arancibia: “Publique la foto entonces de la FELCC. Usted periodista de El Deber con Montenegro con Higa, publiquen eso, en tapa ¿por qué no publican? Ustedes son parte de la red de Montenegro de (Gonzalo) Medina son sus amigotes, eso tendría que concluir”.

El trabajador le responde que no se está dañando la dignidad de nadie y que solo se remite al acta de audiencia, pero Romero insiste y le dice: “Publique la foto que me mostró en mi oficina, ¿por qué no la publica? O, ¿quiere que yo la publique?”.

“Ese día hemos hablado como caballeros; pero, otra vez me equivoqué con ustedes. Otra vez me he equivocado”, acotó.

“Yo soy caballero, soy gente, no miento, no direcciono, no manipulo (…). Yo les voy a demostrar ser gente, no voy a publicar ni en redes sociales la foto del periodista de El Deber con Montenegro, como se va a negar; si está en su celular la fotografía, cómo se va negar”, declaró Romero.

Urgentebo.com / La Paz

Nota relacionada: Suman apoyos a periodista y críticas al Gobierno