MrBeast es acusado por organizaciones de bienestar animal por explotar especies con fines de entretenimiento

Con indignación, Four Paws alertó sobre el sufrimiento oculto y la explotación de especies salvajes en redes sociales y atracciones turísticas.

Por Mariana Álvarez Torres

Fuente: Infobae

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El 5 de julio, el reconocido creador de contenido MrBeast publicó un nuevo video en su canal de YouTube en el que enfrenta a humanos contra animales salvajes en una serie de extrañas competencias. Dicho contenido generó una fuerte polémica, especialmente entre organizaciones defensoras del bienestar animal como Four Paws, quien condenó enérgicamente el uso de estas criaturas con fines de entretenimiento y denunció el sufrimiento que, afirma, está oculto detrás de las cámaras.

El video presenta escenarios donde diversas especies son forzadas a participar en actividades a las que no deberían someterse. “¿Cuándo ves a un elefante salvaje pintando con un pincel? ¿Cuándo ves a un guepardo salvaje compitiendo contra un coche de carreras? Jamás. Estos no son comportamientos naturales para los animales”, afirmó la organización en un comunicado

Sumado a ello, la organización alertó sobre la preocupante tendencia de mercantilización de animales salvajes, criados en instalaciones comerciales, ofrecidos para la interacción con turistas o mantenidos como mascotas exóticas. Informó que, en estos contextos, los animales se convierten en “objetos de entretenimiento” para generar ingresos, alimentar el comercio de mascotas exóticas, servir como símbolos de estatus o buscar validación en redes sociales.

El lado oscuro del entretenimiento con animales

La tendencia global de explotar animales salvajes para redes sociales y turismo preocupa a defensores del bienestar animal. (Imagen Ilustrativa Infobae) La tendencia global de explotar animales salvajes para redes sociales y turismo preocupa a defensores del bienestar animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Four Paws enfatizó que los videos y fotos virales no muestran el lado oscuro de esta industria, donde los animales son sometidos física y mentalmente para obedecer y realizar trucos. Cuando se mantienen como mascotas, a menudo carecen de nutrición adecuada, atención veterinaria y viven en condiciones inadecuadas. Mientras tanto, en el turismo, se les obliga a someterse mediante el miedo o el entrenamiento con tortura, sin que su bienestar sea considerado.

En el caso específico del video de MrBeast, el origen de muchos de los animales salvajes que aparecen no está claro, no se ha informado si provienen de santuarios, zoológicos o criaderos privados. Sin embargo, Four Paws aclaró que “un santuario legítimo siempre prioriza el bienestar animal y no permite ningún tipo de interacción entre animales y visitantes. Esto incluye selfies, caricias, alimentación, exhibiciones, cría ni comercio de animales”.