Argentina jugará ante Cabo Verde en dieciseisavos de final del Mundial 2026

Se confirmó que la Albiceleste enfrentará al equipo sorpresa de la Copa del Mundo en la segunda ronda del torneo. Será un duelo entre Messi y Vozinha.

Messi y Vozinha.

Fuente: Unitel

La campeona del mundo Argentina enfrentará al debutante y revelación Cabo Verde en dieciseisavos de final de Norteamérica 2026 el viernes próximo en Miami, una vez concluido el Grupo H, ganado por España que espera por el segundo del Grupo J (Austria o Argelia).

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Para Cabo Verde se desató la fiesta para una de las hazañas deportivas más inesperadas de siempre en el torneo de la FIFA.