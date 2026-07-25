¡Partidazo! Blooming va por el golpe ante el The Strongest en el Tahuichi

La Academia cruceña recibe este domingo al Tigre a partir de las 15.00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

El delantero de Blooming Garcés (izq.) y el atacante de The Strongest Lom.

Fuente: Unitel

Blooming recibe este domingo a The Strongest con la mentalidad de conseguir las tres unidades para acercarse a la cima del campeonato. El juego está programado para las 15.00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

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La Academia se ubica sexto con 16 unidades y quedó a siete del líder Always Ready. Su rival de turno es segundo con 22 puntos.

Blooming al mando del entrenador Erwin Sánchez apostará a la dupla colombiana: Bayron Garcés y Roberto Hinojosa, ambos son piezas importantes en la labor ofensiva.

The Strongest se quedó sin entrenador por la salida abrupta del ecuatoriano Sixto Vizuete, quien se marchó por los problemas económicos del país y el cambio de moneda del dólar. Juan Carlos Paz García se hará cargo del plantel en este partido.

La buena noticia es el regreso del delantero Darwin Lom, quien cumplió con su partido de suspensión.