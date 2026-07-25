Gobernación participó en la limpieza del río Seco para proteger el lago Titicaca

Movilizó dos cuadrillas de funcionarios, 20 trabajadores, para apoyar esta importante tarea.

Fuente: Gobernación de La Paz

La Gobernación de La Paz, a través de la Secretaría Departamental de la Madre Tierra y Gestión Ambiental, participó este sábado en la jornada de limpieza de residuos sólidos en río Seco, actividad organizada por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto para mitigar la contaminación ambiental que afecta a esta cuenca y que llega hacia el lago Titicaca.

El secretario departamental de la Madre Tierra, Gabriel Pari, informó que la Gobernación movilizó dos cuadrillas de funcionarios, 20 trabajadores, para apoyar esta importante tarea. “Estamos coordinando con todas las alcaldías en apoyar estas tareas en beneficio del cuidado del medioambiente para evitar la contaminación”, afirmó.

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Pari también hizo un llamado a la población a asumir responsabilidad en el cuidado de nuestros ríos y del lago Titicaca.

“No debemos usar las bolsas de plástico. Pido a la población evitar su uso y tomar conciencia; es la única manera de evitar la contaminación del medioambiente”, señaló el Secretario Departamental de la Madre Tierra y Gestión Ambiental.

Durante la jornada de limpieza se encontraron botellas PET, bolsas de nylon además de vidrios y escombros de construcción que fueron retirados del cauce del río Seco.