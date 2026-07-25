Alemania: Merz promete castigar «acto horrendo» tras atropellamiento

La policía alemana, que ha identificado al menos a un sospechoso en Berlín, dijo que este tendría «vínculos con redes islamistas».

El personal de emergencia y la policía trabajan cerca del lugar donde una persona murió y 16 más resultaron heridas después de que un automóvil atropelló a la multitud en las afueras del desfile del Orgullo Gay en Berlín. (25.07.2026) Foto: Ralf Hirschberger/AFP

Fuente: DW

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, prometió este domingo (26.07.2026) castigar a los responsables de un atropellamiento que dejó al menos un muerto y varios heridos al margen del desfile del Orgullo Gay de Berlín.

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Merz afirmó en un comunicado que él y el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, «insistirán para que este horrible acto sea plenamente investigado y castigado», y añadió que ambos se mantienen informados sobre la investigación policial.

Un portavoz de la policía afirmó que un sospechoso fue «identificado» pero aún no «detenido», y tendría vínculos con «redes islamistas».

El o los presuntos autores, que abandonaron el vehículo en el lugar, a unos cientos de metros de la marcha de orgullo, siguen siendo buscados en toda la capital alemana, según el portavoz.

Sospechoso vinculado con «redes islamistas»

Un vehículo embistió la noche del sábado a una multitud al margen del desfile del Orgullo gay en Berlín, donde una persona murió y 16 fueron heridas, informó la policía, que busca a un sospechoso vinculado con «redes islamistas».

El desfile del Orgullo en Berlín es uno de los mayores de su tipo en Europa, una cita popular que convoca a mucho más que la comunidad LGBT y anima a numerosas organizaciones y empresas a hacerse presentes.

El portavoz de los bomberos de Berlín, Dominik Pretz, indicó que «17 personas fueron heridas, una de las cuales murió en el lugar» al ser intervenida.

2.200 policías movilizados

El vehículo, de tipo utilitario, fue abandonado en el lugar de los hechos en el parque Tiergarten, una zona boscosa de la capital donde terminaba el desfile, según el vocero policial Florian Nath.

«Atropelló a varias personas causándoles heridas» poco antes de las 10 de la noche locales (20H00 GMT), informó en redes sociales la entidad policial, que asegura estar en una búsqueda activa de sospechosos.

Desde la madrugada del domingo se movilizaron unos 2.200 policías para ubicar al sospechoso, o sospechosos, de la acción, según las autoridades.

Decenas de camiones de emergencia eran visibles y las autoridades levantaron una carpa en medio de la vía.

La clausura de los festejos fue cancelada y la policía pidió a los participantes que «no crucen» el parque por el bosque, sino que utilicen únicamente las calles.