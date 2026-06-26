Donald Trump presenta nuevo pasaporte de EE.UU. con su foto

La Casa Blanca y el presidente Trump publicaron la imagen del documento en redes sociales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en el nuevo pasaporte de ese país. Foto: El Economista

Fuente: DW

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reveló este viernes (26.06.2026) la imagen de un nuevo pasaporte estadounidense en el que aparece su retrato.

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Se trata de una edición limitada para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, que se celebra el 4 de julio.

«El nuevo pasaporte de Estados Unidos que dice ‘¡Bienvenido, pero pórtate bien!'», afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social en la que mostraba el diseño del documento.

La imagen muestra a un Trump con mirada seria, apoyado en su escritorio, junto a su firma y con el texto de la Declaración de Independencia de fondo. La imagen parece basada en un retrato del fotógrafo de la Casa Blanca, Daniel Torok.

En otra página aparece una pintura que representa la firma de la declaración en 1776 con la frase «Estados Unidos de América 250».