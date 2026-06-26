Selección masculina suma su segundo triunfo en el Sudamericano Sub-12 y va por el quinto puesto

Derrotó a Chile por 2-1 y el sábado rivalizará con Colombia en su último encuentro por el torneo que se lleva a cabo en Santa Cruz.

Fuente: FBT

El equipo masculino de tenis cosechó su segundo triunfo en el Sudamericano Sub-12 que se desarrolla en Santa Cruz al ganar este viernes a Chile por 2-1 y gracias a ello luchará el sábado por el quinto puesto del torneo.

Sebastián Suárez, Matías Donoso y Rafael Pabón, además del capitán Javier Vidal, sumaron un valioso triunfo en el certamen que se disputa en las canchas del Club de Tenis Santa Cruz, pues con ello terminaron terceros en el Grupo A.

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Por ese motivo rivalizarán el sábado con Colombia (tercero del B) para definir el quinto y sexto puesto.

La victoria

El primer single fue a favor de Chile por el triunfo de Juan Rodero sobre Suárez: 7-5 y 7-6(1).

Pero luego llegó la reacción de Bolivia con dos victorias seguidas. Primero se impuso Donoso sobre Daniel Saavedra (un doble 6-1), mientras que, en dobles, el dúo de Donoso y Suárez superó a la pareja de Rodero y Saavedra (6-4 y 6-1).

Este triunfo de Bolivia se suma al que tuvo que miércoles sobre Venezuela, igual por 2-1.

El team femenino, compuesto por María Victoria Aguirre, Alexandra Gómez y Maite Chávez, además de la capitana Belinda Marín, descansó en esta ocasión.

Otros resultados

Por el Grupo A de damas vencieron, Uruguay a Paraguay (3-0) y Brasil a Ecuador (3-0); en tanto que, por el B, Venezuela derrotó a Argentina (2-1) y Perú a Colombia (3-0).

Por el lado masculino del Grupo A, Perú ganó a Brasil (2-1) y por el B, Ecuador superó a Paraguay (2-1) y Argentina se impuso sobre Colombia (2-1).

Lo que viene

Este sábado se disputarán los últimos encuentros del Sudamericano y el título masculino será definido entre Argentina y Perú; por el tercer lugar rivalizarán, Brasil y Ecuador; por el quinto puesto, Colombia y Bolivia; por la séptima casilla, Venezuela y Paraguay; y por el noveno lugar, Uruguay y Chile.

La corona femenina será entre: Brasil y Perú; por el tercer puesto, Colombia y Uruguay; por el quinto sitial, Ecuador y Venezuela; por la séptima casilla, Bolivia y Chile; y por la novena posición, Paraguay y Argentina.