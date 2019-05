Residentes de Chulumani protestan por agresiones de alcalde a una mujer

Página Siete Digital / La Paz

Un grupo de residentes de Chulumani (norte paceño) protestaron hoy en su región para exigir justicia por Dora I. , una mujer que fue agredida por el alcalde de ese municipio, Vladimir Vega.

El grupo de protestantes, en su mayoría mujeres, realizaron un mitin de protesta con carteles cuyas leyendas rezaban: «Basta de violencia contra las mujeres. ¡Justicia!», «Hoy fue Dorita, mañana ¿quién?».

«Que la Fiscalía cumpla con su trabajo, basta de humillarnos tanto. Todos tenemos que unirnos para hacer justicia por Dora. No porque sea autoridad puede golpear. Antes ya golpeó a otra señorita por estar embarazada», aseguró una de las manifestantes.

A inicios de mes, Dora I denunció que fue agredida por el alcalde de esa región, Vladimir Vega, sin motivo alguno. El Alcalde de Chulumani negó las acusaciones.

Según una denuncia que dio a conocer a través de las redes sociales, la mujer acusa a Vega de haber estado con “aliento alcohólico” y haberla agredido mientras la mujer se encontraba en su puesto de venta.

Versión del Alcalde

La denuncia se viralizó en las redes sociales y, por ello, el Alcalde de Chulumani, perteneciente al Movimiento al Socialismo (MAS), salió al frente y negó tales acusaciones.

“Esto ya es grave sobrepasa la situación, querernos decir que nosotros nunca le molestamos a la señora y prácticamente que se involucre a mi esposa en ningún momento, no tengo ni saludo con ella (Dora I.), no sabía que tenía una tienda, no tengo ningún tipo de rencillas ni malestar, con ningún vecino”, dijo Vega a radio Fides.

Acusó a la mujer de mentir y pretender acusarlo de algo que nunca sucedió. Entretanto, la supuesta víctima y su abogado anunciaron que formalizarán la denuncia en contra de la autoridad en el transcurso de hoy.

