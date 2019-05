Vendía hielo para subsistir, estuvo en quiebra y hoy se codea con Federer y Nadal: la historia del tenista boliviano Hugo Dellien

«Pasé Navidad y año nuevo con él y me quedé a entrenar por seis meses. Eduardo no me cobró nada. No tenía ranking y volví de cero. Luego jugué la clasificación de un torneo, gané cuatro partidos, entré al cuadro principal y gané el título (en el camino le ganó a Facundo Argüello y a Auger Aliassime). Con la plata que ganaba en los torneos me fui a Europa a jugar Interclubes, torneos por plata y Futures». A partir de ese momento comenzó a entrenar con Alejandro Fabbri y terminó ganando tres torneos en cinco semanas. En 2018 ganó 2 de los 3 Challengers que disputó en Estados Unidos «y me metí 140 de nuevo».