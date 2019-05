Votos de Mesa migrarían a Ortiz y los de Evo, sin destino visible

Casi cuatro de cada 10 bolivianos ‘nunca votaría’ por el expresidente

Jorge Quispe

Si el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, no se presenta o decide renunciar a las elecciones del 20 de octubre, los votos de las personas que anticiparon un voto en su favor migrarían al caudal del senador Óscar Ortiz, postulado por la alianza Bolivia Dice No (21F), según resultados de la encuesta urbano-rural que hizo Tal Cual por encargo de La Razón.

El estudio se realizó entre el 25 de abril y el 12 de mayo con una muestra de 2.250 personas en las nueve capitales de departamento y El Alto; además de 17 ciudades intermedias y 31 poblados rurales. ¿Si por alguna razón ese candidato (Mesa) no se presenta a la elección, por quién votaría?, fue la pregunta con la que se levantó la información para la construcción de este escenario.

El 40,72% de los encuestados en función de esta variable respondió que apoyaría a Ortiz; mientras que un 23,32% afirmó que, ante la ausencia de Mesa en el tablero, su voto iría para el presidente Evo Morales, que el 20 de octubre buscará ser reelegido por un cuarto periodo consecutivo. El 16,26% optó por no responder.

Ortiz, tercero en la encuesta que publicó La Razón, acumuló el 8,7% de preferencia y con Mesa fuera de la contienda sus opciones serían mayores.

El postulante a vicepresidente por 21F, Edwin Rodríguez, señaló que “esto nos hace ver que el voto hacia Carlos Mesa no es porque la gente sea mesista, sino que se trata de un voto antievista y estamos seguros de que ese 40% podrá migrar en favor de nosotros”.

La primera encuesta urbano-rural hecha por Tal Cual y publicada el domingo 19 mostró que Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), tiene el 38,1% de la intención del voto, a 11 puntos de Mesa, de CC, que alcanzó 27,1% y Ortiz, con 8,7%. Esas son las primeras tres fuerzas que lideran la intención de voto en el país.

La encuestadora consultó, además, entre quienes declararon su apoyo a Evo Morales: ¿Si por alguna razón ese candidato (Morales) no se presenta a la elección, por quién votaría usted? El 58,23% de los electores optó por no responder o eventualmente mostrarse indeciso frente a este escenario.

Factores. Más atrás están quienes votarían por Mesa con un 16,34% y sorpresivamente aparece Víctor Hugo Cárdenas, candidato de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), que recibiría el 12,02% de esos votos. En síntesis, las adhesiones en favor de Morales, si él renuncia, no tendrían un destino visible, un dato que puede servir para analizar el estado de su liderazgo en 13 años de mandato.

La empresa encuestadora hizo el mismo ejercicio entre quienes votarán por Ortiz. En este supuesto escenario, la torta puede ser capitalizada por el candidato de CC, quien recibiría el 43,08% de los votos del postulante de 21F. Cárdenas, de UCS, se quedaría con el 21,03% de ese caudal de votos.

Se consultó, además, a los 2.250 encuestados ¿por cuál de los candidatos no votaría usted nunca? Y la respuesta fue que el 39,33% no votaría por Mesa, un 36,71% no sufragaría por Morales y 10,31% no lo haría por Ortiz.

Mesa, Morales y Ortiz continúan en plena campaña y ninguno expresó su intención de renunciar.

Morales fue habilitado para competir por un nuevo mandato por efecto de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que dejó inaplicable el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, referido a los límites para la repostulación.

Los opositores defienden los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando se le negó a Morales la posibilidad de ser habilitado en estos comicios.

La Razón