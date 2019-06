"Si @carlosdmesag u @OscarOrtizA me piden apoyo económico para sus campañas les mandaré de a 100 banderitas a cada uno", dice @SDoriaMedina.

"Pero no me han pedido".

Fue anoche en @nomentiras pic.twitter.com/0tDLj4Fgou — Pepe Pomacusi (@PepePomacusi) June 14, 2019

«Si @carlosdmesag u @OscarOrtizA me piden apoyo económico para sus campañas les mandaré de a 100 banderitas a cada uno», dice @SDoriaMedina.

«Pero no me han pedido».

Fue anoche en @nomentiras https://t.co/0tDLj4Fgou

Fuente: Pepe Pomacusi por Pepe Pomacusi