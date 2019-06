Concejo paceño: Colque confirma su giro al MAS, se entrampa elección del presidente y Chacón hace su juego

La concejala de Sol.bo Isabel Colque votó ayer en contra de su bancada, como lo hizo el MAS. La autoridad no apoyó a su colega Andrea Cornejo, postulada por Pedro Susz, quien declinó su candidatura a la presidencia después de “tomarle la palabra” a Colque, quien el miércoles planteó “alternancia”.

La postura de la concejala entrampó nuevamente la elección de la directiva del Concejo Municipal de La Paz. “Mi voto se mantiene como el de ayer (miércoles), en contra”, afirmó Colque, cuando le tocó pronunciarse.

Ayer, por tercer día se instaló sin éxito la sesión para la elección de la directiva 2019-2020. Al comenzar la cita, Susz bajó su candidatura para ser reelegido en el cargo de presidente del Concejo y postuló a Cornejo para ese puesto.

“Mi decisión irrevocable que adopté es de declinar a cualquier postulación para cualquier cargo a la nueva directiva”, anunció Susz después de dar inicio a la sesión e indicar que le pareció “saludable” la propuesta de Colque, quien un día antes propuso el criterio de “alternancia y equidad de género” en la elección del presidente.

A la sesión asistieron 10 concejales: seis de Sol.bo y cuatro del MAS. Cecilia Chacón, de la primera agrupación, se ausentó por tercera vez por motivos de salud.

En la votación, sólo cinco concejales de Sol.bo respaldaron a Cornejo. Colque, suplente de Fabián Siñani, votó “en contra”.

La decisión de la concejala generó malestar en Sol.bo, puesto que el miércoles, luego de votar en contra de Susz, pidió “alternancia”. Ayer, pese a que éste le “tomó la palabra” y postuló a Cornejo, Colque volvió a rechazar la candidatura de su bancada.

“Lamentamos la actitud de la concejala Colque porque públicamente pidió la alternancia, pero es un pretexto para empantanar la elección de la directiva. No quiero pensar que está alineada al MAS”, lamentó la concejala Beatriz Álvarez, de Sol.bo.

Su colega Cornejo afirmó que la actitud de Colque muestra que su posición política “está marcada”.

“Las actitudes tanto de ayer como de hoy son claras, su inasistencia a las reuniones que hemos tenido como bancada. Incluso cuando fue posesionada como concejala tenía una reunión con el Alcalde y no asistió. Entonces todas son excusas para que esto no funcione. Se ve que no tiene interés en apoyar a la bancada y claramente está marcada su posición política”, dijo.

En la sesión, Cornejo indicó que se sentía “discriminada” por Colque, porque no recibió su apoyo, como compañera de bancada, y por la concejala del MAS, Mavel Machicado, quien al momento de votar dijo: “Yo no voto por la concejala Cornejo porque yo creo que para ocupar la presidencia debe tener esa capacidad de poder revisar los reglamentos”.

Cornejo anunció que presentará una denuncia ante la Asociación de Concejalas de Bolivia por discriminación.

La concejala Colque afirmó que “no discriminó” a Cornejo y sostuvo que no votó por ella porque “no hay consenso mayoritario entre nosotros, como Sol.bo”. “Es por eso que yo mantengo (mi postura): mientras no esté la concejala Chacón. (Debemos) decidir los siete concejales”, expuso.

Por su parte, la concejala Machicado respondió a Cornejo que estaban en “una votación democrática” y que “de ninguna manera” debía sentirse discriminada.

La sesión para definir la presidencia del Concejo será reinstalada el martes 11 de junio. El concejal del MAS Jorge Silva sostuvo que su bancada analizará las postulaciones de Sol.bo para decidir a quién apoyar.

“El martes, si es necesario el voto del MAS para destrabar, lo vamos a hacer. Las alternativas podrían ser Chacón, Colque y Kathia Salazar”, afirmó.

Consultado por qué apoyaría a la concejala Salazar, Silva dijo porque el resto de concejales de Sol.bo son parte del “revillismo”.

Chacón, en entrevista con RTP, afirmó que no consideró la posibilidad de ser candidata a la presidencia del Concejo. “No lo consideré, no era una opción. En este momento no me encuentro bien de los nervios, he sufrido bastante con el tema del acoso político”, aseguró.

Punto de vista

Iván arias Analista político

“Buscan generar una nueva mayoría”

¿Qué es lo que se pretende con la habilitación de la suplente (Colque) que ahora se va a favor del MAS? Lo que buscan es empantanar y generar una nueva mayoría para elegir a Cecilia Chacón.

El reglamento establece que el presidente del Concejo Municipal tiene que ser alguien del partido mayoritario.

Entonces, por eso insistentemente la concejal Chacón se declaró todavía militante de Sol.bo, aunque por supuesto todas sus actitudes y sus inasistencias juegan a favor del partido del MAS.

Lo que está buscando es generar una mayoría para que sea electa a nombre de Sol.bo, para tratar de respetar el reglamento interno y decir que “no es el MAS el que está tomando, sino una militante”.

Página Siete / Laura Maldonado / La Paz