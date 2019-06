El «error humano» por el que un político paquistaní apareció con un filtro de gato en Facebook Live

No, no fue una broma. Ni siquiera una conjura de sus más acérrimos enemigos políticos.

En una transmisión en Facebook Live del político paquistaní Shaukat Yousafzai, apareció con orejas y bigotes de gato fueron el hazmerreír del fin de semana en las redes sociales locales.

Fue durante una conferencia de prensa trasmitida en vivo el pasado viernes, en la que Yousafzai pretendía informar sobre ciertos asuntos de su gestión.

Las cosas parecían ir de acuerdo a lo planeado.

Hasta que a Yousafzai le aparecieron dos orejas puntiagudas.

Pero no vinieron solas: las acompañaba un conjunto de cejas refinadas, una nariz coqueta y unos rígidos bigotes acompañados con un fondo suave de rímel.

No fue el único: a medida que la cámara cambiaba de foco, otros colegas de Yousafzai también mostraron el simpático conjunto gatuno.

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU

— Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) June 14, 2019