El velódromo puede recibir la homologación nivel II

“Pienso que tiene todo, no he visto una pista que tenga una villa como ésta, con el hotel, el centro deportivo, un aeropuerto grande (en la ciudad). Es el mejor que he visto de muchos lugares que he visitado”, señaló ayer Randy Shafer, técnico responsable de evaluaciones de la Unión Ciclística Internacional (UCI), tras la inspección que hizo al velódromo del Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva (Cefed) de La Tamborada.

La homologación es prácticamente un hecho debido a que no se tienen observaciones por parte de Shafer, que además señaló que puede ser de nivel II por la cantidad de espectadores que alberga el escenario.

Sobre la pista que se tiene en Cochabamba, y que del 2 al 9 de septiembre albergará el Panamericano Élite de ciclismo, Shafer señaló que es “una de las más magníficas pistas de Sudamérica”.

“Pienso que en este momento está en nivel II para las competiciones internacionales, porque hay que poner más espacio para las competiciones, como las copas de mundo; pero para los otros tiene todas las facilidades. Hoteles, una pista muy bonita y muy rápida”, añadió.

El técnico de la UCI confirmó que se necesita que el escenario cuente con un aforo para 3 mil espectadores, para recibir una Copa del Mundo.

Al respecto, el ministro de Deportes, Tito Montaño, señaló que si bien es un anhelo albergar una Copa del Mundo de ciclismo, primero se debe organizar con éxito el Panamericano de categoría Élite.

“Siempre decimos que se hacen infraestructuras demasiado grandes o, en algunos casos, muy pequeñas. En la proyección que tenemos, este escenario ha sido construido para mil personas, pero existe la posibilidad para poder ampliar la capacidad. Eso está en función a la necesidad del evento, es decir, si Bolivia tendría la posibilidad de albergar un campeonato mundial, creo que estaríamos en condiciones de ampliar este escenario, porque la estructura y las condiciones están dadas para esa posibilidad”, aseguró.

El informe y el visto bueno

Shafer explicó que a él, como funcionario de la UCI, le compete enviar el informe final sobre la inspección que se hizo para esperar la certificación y la definición del nivel que tendrá la pista .

“Sólo falta el informe que voy a mandar a la UCI, pienso que todo está bien. Es perfecto en este momento (por la pista). Voy a enviar un informe, la UCI necesita discutir lo que ellos piensan, pero todas las cosas están muy bien”, adelantó Shafer, tras las mediciones respectivas que hizo y vio las condiciones en las que se encuentra el velódromo de La Tamborada.

Ayer, luego de la inspección, la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), el Ministerio de Deportes y la Federación Boliviana de Ciclismo (FBC) firmaron un convenio para la realización del Panamericano de Élite.

En este sentido, el evento está confirmado para el mes de septiembre y se espera que en las próximas semanas se haga conocer el certificado de homologación por parte de la UCI.

EL EVENTO ES PUNTUABLE PARA TOKIO 2020

El presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) y vicepresidente de la Unión Ciclística Internacional (UCI), José Pelaez, señaló ayer que el evento que se realizará en Cochabamba será puntuable para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“En esta magnífica obra se realizará el campeonato panamericano Élite de pista, que será puntuable para la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Creo que es una instalación magnífica, que tiene una estructura muy buena y que el campeonato contará con la participación de 25 naciones que buscan puntos. Estamos seguros que va a ser un éxito”, señaló el titular de la Copaci.

Pelaez destacó que es uno de los mejores velódromos de Sudamérica y del continente, haciendo referencia a la infraestructura del mismo.

Asimismo, la presidenta de la Federación Boliviana de Ciclismo (FBC), Sonia Ramos, informó que la delegación de Cuba se preparará en Cochabamba para los Juegos Panamericanos.