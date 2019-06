En Siria y Yemen siguen usando el hambre como arma de guerra

El asedio más duro fue al campo de refugiados de Yarmuk, con 18.000 habitantes hacinados en los peores momentos de la guerra, donde el Ejército de Bashar al Assad cortó todas las vías de abastecimiento y no permitió a Naciones Unidas repartir alimentos. En Guta, un distrito cercano a Damasco, se produjo otro asedio que provocó cientos de muertos por hambre. Y las primeras víctimas son los niños más pequeños. En una entrevista reciente, David del Campo, director de Acción Humanitaria de Save the Children, dijo que cree que «son estrategias militares en toda regla. Yemen, con su bloqueo humanitario, es el más flagrante ejemplo de ese plan para hacer daño no a los soldados o a los terroristas -que no tendrán problemas para encontrar comida-, sino a la población civil y en particular a los niños. Se trata de una práctica indiscriminada contra los civiles, un crimen de guerra».