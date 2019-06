Google Fotos ya tiene su propio Modo Oscuro

Ya hemos visto que hasta Apple ha tomado en consideración la importancia que el usuario está dando al Modo Oscuro. Ahora iOS 13, y antes la beta de Android Q, permiten al usuario oscurecer toda la interfaz del sistema. Google sigue preparando la maquinaria para que todas sus apps estén adaptadas al Modo Oscuro y ahora es Google Fotos, quien está comenzando a recibir esta opción.

Tras haber visto como apps de Google como Chrome, Drive o Auto se han ido poco a poco preparando para el modo oscuro, le toca el turno al Google Fotos, que es usada diariamente por millones de personas para almacenar copias de seguridad en la nube de sus fotos y vídeos. La intención de Google es tener preparado todo su ecosistema de apps para cuando sea lanzada la versión estable de Android Q.

Activo en la última versión

Los primeros reportes indican que este modo oscuro de Google Fotos está disponible en la versión “4.17.0.249919200”. No obstante, parece que su activación no está llegando a todas las zonas. Es posible que se trate de una primera fase de pruebas por parte de Google, de cara a su activación global definitiva. También hay que señalar que se trata de un modo oscuro algo descafeinado, ya que los colores que se muestran se inclinan más hacia un gris oscuro que hacia el negro OLED puro que esperamos de un modo oscuro real.

El principal objetivo del Modo Oscuro es dotar a las aplicaciones o el sistema operativo de una interfaz que resulte más agradable a la vista en condiciones de poca luz, como cuando miramos la pantalla del móvil a oscuras o por la noche. Google también ha afirmado en varias ocasiones, que un Modo Oscuro puro permite ahorrar batería. La compañía asegura que el uso de modos oscuros en nuestros móviles son capaces de reducir el consumo energético hasta en un 63%. Esto cobra su mayor sentido en las pantallas OLED respecto a los paneles IPS.

Por el momento no ha sido identificado el criterio que ha seguido Google para activar este modo oscuro. Si quieres probar suerte, debes tener la app actualizada a la última versión y bucear por el menú de opciones en busca del interruptor que actualice a este nuevo modo. No obstante, si todo va bien, Google no debería tardar en activarlo para todo el mundo.

Fuente: https://www.movilzona.es