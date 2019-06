Las cholas morenas hacen gala de sus pasos en el Gran Poder. Fotos: Marco Aguilar / Página Siete

Verónica Zapana S. / La Paz

Pese al frío, desde tempranas horas de ayer, cientos de fraternos se concentraron en calles aledañas al Cementerio General para participar de la Entrada del Señor Jesús del Gran Poder 2019.

“Me maquillas y me trenzas”, dijo una joven quien se sentó apurada en uno de los varios puestos que se instalaron alrededor para ese fin. “Son 80 bolivianos”, le respondió la mujer, quien inmediatamente agarró sus pinceles y comenzó a maquillarla, mientras otra diseñaba la trenza de la joven que bailaría de figura en la fraternidad de la morenada Santísima Trinidad.

Mientras ella se arreglaba, otros bailarines de diferentes danzas como la saya, los caporales, la morenada, llamerada, diablada, saya, tinku y otros más lucían una variedad de tonos que pintaban las calles de La Paz con un hermoso arco iris.

La Entrada comenzó encabezada por autoridades nacionales, departamentales y municipales con un poco de retraso. Sin embargo, el paso de cada una de las fraternidades fue fluido.

“Qué bien, no hay baches como los anteriores años”, dijo Nancy Aguilar, quien ayer llegó a las 8:00 de la mañana a la avenida Camacho, para disfrutar de la Entrada. “Cada año participo, no me pierdo de la Entrada”, relató la mujer quien se sentó junto a cinco miembros de su familia.

La festividad es apreciada por propios y extraños. Los turistas incluso bailaron al compás de las matracas. “Esta es la gran diversidad cultural que tenemos en La Paz, en el departamento y el país. Es una fiesta muy grande que congrega cada vez a gente más joven que va ayudar a preservar nuestra cultura y nuestras tradiciones”, destacó ayer el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

Ese realce de la Entrada que congrega a más de 40.000 bailarines y 7.000 músicos en las 71 fraternidades, logró la postulación como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que actualmente analiza la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y que tendrá una decisión en noviembre.

El Secretario de Culturas del municipio de La Paz, Andrés Zarati, aclaró que las actividades que se realizan este año no afectarán la evaluación de la Unesco. Aunque considera que la festividad es “merecedora del título”.

Por su parte, la ministra de Turismo, Wilma Alanoca, inició la actividad junto a autoridades departamentales, municipales y de la Asociación de Fraternidades Folklóricas, con mensajes de prevención de la violencia a la mujer. “Erradiquemos, previniendo la violencia”, dijo la autoridad al explicar que en estos últimos días se registraron casos alarmantes de feminicidios, por eso solicitó cuidar de la familia porque es parte del patrimonio de cada una de las personas.

Los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia entregaron panfletos contra la violencia en el recorrido de las comparsas.

Fuente: Página Siete