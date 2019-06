Juez vinculada a Jhon Wilson Díaz detenido en Paraguay rompe el silencio

Carla Lorena Añez, juez cautelar vinculada a Jhon Wilson Díaz Vélez detenido en Paraguay con más de 450 kilos de droga proveniente de Bolivia rompió el silencio, la autoridad judicial cree que se está usando su nombre para afectar políticamente a otras personas.

La juez cautelar manifestó que no tiene ningún relación con Jhon Wilson Díaz Vélez detenido en Paraguay, admite que si estuvo casada con un familiar del presunto narcotraficante, pero que se divorció en el año 2017. Niega haber sido abogada de Jhon Wilson Díaz Vélez, dice que si fue abogada de su ex esposo de nombre Alexander Díaz Vélez que fue investigado por las autoridades bolivianas hace algunos años atrás por presuntos vínculos con el narcotráfico pero que las investigaciones en su contra no avanzaron.

La juez cautelar dice que estudió durante 3 años en la escuela de jueces para llegar al cargo que ahora ejerce, fue la mejor alumna y con relación a su flujo migratorio a Colombia manifiesta que viajo en dos oportunidades por encargo del Tribunal de Justicia de Santa Cruz.

Fuente: Detrás de la Verdad

