Chuquisaca: Ayllón habla sobre los cambios en su gabinete y anticipa nuevos nombramientos con “gente capacitada”

El gobernador interino de Chuquisaca busca conformar un equipo profesional y comprometido, y asegura que por ahora no habrá más cambios en los cargos altos de la Gobernación

El gobernador interino de Chuquisaca, Luis Ayllón, explicó los recientes ajustes en su gabinete departamental, argumentando que se deben a la falta de “sintonía” de algunos secretarios con la nueva dinámica de trabajo que impulsa desde su llegada a la administración.

“¿Para qué tener secretarios que no contribuyan, que no aporten o que no estén dispuestos a trabajar bajo estas circunstancias?”, manifestó Ayllón, asegurando que su gestión se basará en el trabajo horizontal y en equipo. “Queremos cambiar y ser diferentes a la anterior gestión”, añadió.

Consultado por CORREO DEL SUR, Ayllón señaló que por ahora no se prevén más cambios hasta que concluyan las actividades por el Bicentenario de Bolivia. También recordó que tras la salida del Secretario General busca a una persona que “contagie el trabajo en equipo” para que ocupe ese cargo.

Actualmente, el gabinete del Gobernador se encuentra sin Secretario General, Secretario de Desarrollo Social, además de estar acéfalas las direcciones de Hidrocarburos, Medio Ambiente y Turismo. Ayllón explicó que estas vacancias serán cubiertas con perfiles técnicos y comprometidos, además se priorizará que los nuevos responsables “sean profesionales en el área”.

El gobernador interino indicó que se tomará el tiempo necesario para hacer nombramientos responsables y que cumplan con las expectativas ciudadanas. “Los cargos de jerarquía deben ser gente con experiencia (…) profesionales que realmente den soluciones”, afirmó.

Ayllón también informó que, debido a limitaciones administrativas y presupuestarias, no se pudo liquidar el pago de vacaciones a los funcionarios salientes, por lo que varias áreas serán cubiertas temporalmente mediante interinatos con personal de la misma institución.

Finalmente, aseguró que estuvo escuchando propuestas de sectores profesionales, empresariales, sociales y cívicos, con la intención de construir un gabinete que muestre resultados en el corto plazo.