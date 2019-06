La comuna abre el nuevo vertedero con la tarea de reciclar más desechos

La primera de 21 celdas está acompañada de tres lagunas de lixiviados y una fosa para residuos patológicos. Como la vía pavimentada está en construcción, se usará el camino que sale por Tundy

Igor Ruíz

Con el compromiso de reciclar más basura para aumentar la vida útil del vertedero, de 30 a 50 e incluso 60 años, este 1 de julio se abre el nuevo Complejo Municipal de Tratamiento de Residuos Sólidos de la ciudad. La inauguración oficial será el martes 2, a las 12:00, con la presencia del presidente, Evo Morales; el alcalde Percy Fernández y otras autoridades nacionales y regionales.

El nuevo vertedero está en la comunidad San Miguel de los Junos, en el distrito 14 (Paurito).

A la vez, a partir del 1 de julio se inicia el cierre técnico del vertedero de Normandía, donde no se enterrará ni un solo gramo de basura; aunque en su predio seguirá funcionando la planta de reciclaje de plásticos y de cartones y la trituradora de caucho de los millones de llantas en desuso que hay en el predio.

El nuevo vertedero prestará servicios con la primera de las 21 celdas (fosas) proyectadas. Ingresarán cerca de 2.000 toneladas de residuos sólidos, cada día.

El complejo cuenta con tres lagunas para el tratamiento de lixiviados, dos de ellas están concluidas y hay otra en construcción; así como una fosa para el entierro de desechos hospitalarios.

La vía pavimentada, de casi 17 kilómetros, que llevará al nuevo vertedero tiene el 50% de avance de obra, por lo que ha sido habilitado un camino alternativo a través de la comunidad Tundy, al cual se le agregaron partículas recicladas del pavimento flexible , extraído del primer anillo, donde se habilita el paso de los BRT.

La Alcaldía cruceña habla del cambio de gestión de 1.800 toneladas de residuos que se recogen a diario en la urbe, por ello ha invertido Bs 40 millones en esta nueva planta de tratamiento.

“Contamos con el más grande relleno sanitario de Bolivia y el primero en ser construido para enterrar y reciclar basura, pues en otras partes del país los vertederos han sido adaptados a las nuevas normas que exige el Gobierno”, dijo Johnny Bowles, gerente de Emacruz.

Datos técnicos

La primera fosa de residuos comunes tiene 485 metros de largo por 75 de ancho y 6 metros de alto, está recubierta con una geomembrana, tipo HDPE, de 1,5 mm de grosor, para evitar el paso de los lixiviados a la capa freática.

Luis Orellana, responsable de Disposición Final de Residuos Reciclables de Emacruz, indicó que la basura será compactada en la primera celda, que será rellenada en un año y ocho meses, podrá tener una altura de 35 metros, equivalente a siete pisos de una edificación.

La fosa de residuos patológicos es más pequeña, de solo 50 x 50 metros, y tiene una geomembrana más gruesa, de 2 milímetros, pues este tipo de desecho es más contaminante. “Por día, en los hospitales y centros médicos se generan cuatro toneladas de desechos. Esta fosa es la cuarta parte del área que será destinada para el entierro de este tipo de basura”, anotó Orellana.

En cuanto a las dos lagunas para lixiviados que fueron construidas por la asociación accidental DRJ-SMA, ambas tienen capacidad para almacenar 36.000 metros cúbicos del líquido. Están recubiertas con geomembrana de 1,5 mm. La tercera laguna, que es excavada por el operador Vega-Solví, aún no fue concluida, pues falta la impermeabilización, lo cual no afectará el funcionamiento del relleno sanitario. “Vega-Solví ha ejecutado la red de captación de lixiviados y de biogás de la celda uno. También debe construir la tercera laguna de lixiviados”, refirió Bowles.

En cuanto a la vía de ingreso, ya fue pavimentada completamente y se ha excavado el canal de drenaje, que llevará las aguas de lluvia hasta el río Pantano, que deberá ser dragado por el Searpi.

Reciclado

Emacruz pretende terminar hasta septiembre el pliego de licitación de reciclado y compostaje de basura, pues así lo pide la Ley Nacional de Residuos, la 755. “Haremos esfuerzos para aumentar nuestra capacidad de reciclaje que hoy es muy baja, la que puede aumentar considerablemente, también haremos esfuerzos con los vecinos, para que, desde los hogares, se genere una cultura de reciclaje”, acotó.

“La segunda fase del relleno sanitario será el uso de tecnología amigable para el reciclado, con el tratamiento biológico mecánico para separar lo húmedo de lo seco, es decir, lo orgánico de lo inorgánico, para eliminar gran parte del lixiviado”, añadió.

El exconcejal Manuel Saavedra denunció un sobreprecio en la adquisición del terreno a la familia Égüez Hurtado, pues adujo que la Alcaldía pagó $us 50.000 por hectárea, cuando el valor comercial de la hectárea en Paurito varía entre $us 15.000 y 20.000; por lo que el pago de $us 9.992.500 es exagerado.

Jorge Landívar, secretario de Gestión y Coordinación Institucional, desvirtuó las sindicaciones. Aclaró que la Alcaldía sí pagó $us 50.000 por ha, pero el precio no solo incluye la tierra, sino también el compromiso de no usar las 440 ha circundantes, es decir, los dueños no podrán urbanizarlas.

ANÁLISIS | Para el reciclaje, el contrato no está muy claro

Cristina Prado, ingeniera ambiental

Para el operador privado lo más rentable es enterrar la basura, por ello pienso que seguirá con esa tarea, pues no está claro en el contrato el hecho de reciclar o hacer compostaje.

Me preocupa que actualmente sea muy bajo el porcentaje de reciclaje en la ciudad y, aunque Vega-Solví tenga camiones especiales para hacer esa diferenciación de los residuos, no los recoge uniformemente en los barrios, por ello no se ha masificado esta actividad.

Cuando se cambió de operador se habló de establecer ocho ecopuntos, es decir, lugares de acopio de desperdicios para escoger lo que sea reciclable, lamentablemente no funcionaron porque en la mayoría de los casos los vecinos se opusieron ante el temor de que se conviertan en pequeños basurales cerca de sus casas, por ello solo se logró implantar uno en el Plan Tres Mil.

Aunque el problema de la reutilización de basura no solo es inherente a Bolivia, también es resistido en Latinoamérica, donde siguen con el chip del entierro de todos los desechos.

En Japón se incinera mucha basura y en Europa hay algunos países que recuperan hasta el 90% en reciclado, es decir, solo el 10% llega a ser enterrado.

En el caso de Santa Cruz de la Sierra sería bueno revisar el contrato de operación, pues si se habla de alargar la vida útil del nuevo vertedero, hasta 50 o más años, no estamos incentivando a la reutilización, pues los desechos no solo son plásticos o basura orgánica, también tenemos restos de poda, escombros y residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE), los cuales son tirados a las aceras, a los lotes baldíos o bien se paga a los carritos para que se deshagan de ellos.

Considero que nunca han hecho campañas sostenibles para incentivar el reciclado, como sucedió en Curitiba (Brasil), donde insistieron durante 20 años.

Fuente: eldeber.com.bo