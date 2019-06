Mesa revela su prioridad: cambiar la cúpula judicial con consulta popular

El candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, propuso este sábado en Barcelona, España una consulta popular para cambiar a todos los administradores de justicia del país. Mesa aseguró que su primera tarea será “cambiar la totalidad de la cúpula del Poder Judicial y del Ministerio Público”.

“Nuestro primer objetivo, nuestra primera tarea, será cambiar la totalidad de la cúpula del Poder Judicial y la totalidad del Ministerio Público, nada más lleguemos al gobierno a través del mecanismo democrático y constitucional de la consulta popular”, aseguró Mesa.

Mesa acusó también al gobierno de Evo Morales de tener “demasiada injusticia en la espalda” y eso hace “que la sociedad boliviana no puede contar con una justicia justa”. Sostuvo que “una justicia que no lleva adelante su primera responsabilidad que es administrar con equilibrio e independencia no es justicia”. Dijo que “una democracia sin justicia no es democracia” por eso “cambiará la totalidad de la cúpula judicial”.

Para el expresidente, Bolivia tiene un cúpula del Poder Judicial con tres grandes problemas: “es militante del partido político- los jueces son azules-, los jueces son personas muy profundamente tocadas por la corrupción y no son capaces ni idóneos ni profesionales que conozcan las materias que están manejando. Esa justicia tiene que cambiar”, dijo Mesa.

Mesa aseguró que la alianza Comunidad Ciudadana (CC) construirá una democracia con independencia de poderes y de la justicia. Dijo que “creemos en la democracia, postulamos la democracia y vamos a construir una democracia del siglo XXI como la que Bolivia necesita, una democracia con independencia de poderes, con justicia, con oportunidades económica”.

La justicia boliviana está en el foco de la tormenta desde hace tiempo porque enfrenta una crisis debido a la retardación, favoritismo, corrupción, desigualdad, sometimiento al poder político y falta de independencia de poderes, vínculos con el narcotráfico, entre otros. Para varios sectores, la crisis de la administración de justicia en el país se ha ido agudizando y hasta el mismo Gobierno reconoció que, pese a las reformas y cumbres, no pudieron solucionar los problemas del sistema judicial.

Mesa en noviembre de 2017, poco antes de la realización de los comicios para elegir a las autoridades judiciales, señaló la necesidad de “abrir un debate para una reforma de la Constitución Política del Estado que cambie la forma de elegir a las cabezas del Órgano Judicial”. Por mandato constitucional las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional son elegidos mediante sufragio universal.

