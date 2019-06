Moreno asume la presidencia de Cotas tras un mes de acefalía

Es licenciado en Economía Agrícola. Completan el directorio Marcelo Áñez, vicepresidente; José Daniel Hurtado, secretario; y Pedro Miguel Cruz, tesorero. Auditarán Cotas en Cuotas

Fernando Rojas Moreno

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) eligió nuevo directorio, en atención a que algunos de sus integrantes renunciaron, dejando acéfalo el mando de la operadora. Eduardo Moreno Macedo, de 42 años, sustituye en la presidencia de la telefónica a Leonardo Suárez, quien dimitió el mes pasado.

Suárez, había asumido transitoriamente esa función, en reemplazo de Iván Uribe, quien se alejó de la cooperativa en febrero de este año. La salida de Suárez se dio en un momento de crisis de Cotas, a raíz del millonario hurto de $us 7,7 millones detectado en el programa Cotas en Cuotas, a través de solicitudes ficticias de electrodomésticos ejecutadas por extrabajadores. El caso salpicó al exejecutivo, que tiene orden de aprehensión por el hecho.

Eduardo Moreno es licenciado en Economía Agrícola. Tiene maestría en Administración de Empresas, Gestión y Promoción de Desarrollo Local y Gestión de Proyectos, formación adquirida en universidades de España y Chile. En Cotas ejerció primero de vocal y luego secretario del Consejo de Administración.

El directorio lo completan Marcelo Áñez, como vicepresidente; José Daniel Hurtado, secretario; y Pedro Miguel Cruz, tesorero. La recomposición del gobierno corporativo de la operadora ocurre una semana después de haberse formalizado un compromiso conjunto entre la dirigencia de los trabajadores y profesionales de Cotas, a fin de armonizar las relaciones internas, trabajar en forma coordinada en un plan estratégico y asumir la defensa de la cooperativa ante eventuales amenazas externas.

La primera medida que dispuso el Consejo de Administración, tras la elección del nuevo directorio, fue ratificar la convocatoria a una asamblea de delegados, con fecha próxima a definir, a fin de suplir las vacancias de algunos consejeros por renuncia, fallecimiento o impedimento jurídico.

Dicha asamblea debió realizarse el 19 de junio. Sin embargo, la ausencia de un aval de la Autoridad de Fiscalización en Cooperativas (Afcoop) que observó que Cotas no había requerido la supervisión del Órgano Electoral Plurinacional determinó dejarla en suspenso. La verificación del tribunal electoral no había sido requerida, en el entendido de que no era un evento electoral, sino una asamblea para suplir vacancias. Para la nueva convocatoria, Cotas anunció que se tomará esa previsión.

Programa de fidelización

La cooperativa de telecomunicaciones lanzó el lunes una licitación pública convocando a empresas del sector de auditoría financiera para que presenten sus propuestas para revisar el programa Cotas en Cuotas del periodo 2010 al 2016.

Cabe recordar que por el caso del hurto millonario la Fiscalía y la Policía investigan a 23 personas. A la fecha se imputaron 11 personas, de las que cuatro gozan de medidas sustitutivas.

Fuente: eldeber.com.bo