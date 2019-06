Periodista potosino es juzgado en la vía penal por una publicación en Facebook

El presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Douglas Romay Lanza, conocido como “el gato”, denunció que será juzgado por la vía penal y no así por el tribunal de imprenta como corresponde, por una publicación en redes sociales que hizo un tercero. Varia asociaciones del gremio se manifestaron al respecto denunciando la violación a la Ley de Imprenta.

A través de un video publicado en su página de Facebook, Romay dio a conocer del juicio que le interpuso un exfuncionario de la Alcaldía de la ciudad de Potosí por supuestamente haberlo difamado a través de redes sociales.

“Me está demandando por algo que ha sido publicado en el grupo “Que todo Potosí se entere”, grupo que yo administro, grupo del cual yo soy el administrador en la página de facebook (…) no lo hice yo, lo hace un tercer ciudadano que con declaraciones y fotografías dice algo sobre este ciudadano en cuestión, que supone que soy yo el que en mi calidad de administrador permite a la gente que lo difame, lo injurie”.

Explicó que sus abogados hicieron una objeción a la demanda, planteando un recurso de incompetencia al juez para que este se declare incompetente y el juicio se lleve adelante en un Tribunal de Ética cómo corresponde, según indica la Ley de Imprenta, que norma el trabajo periodístico. Pero el juez desestimó ese recurso argumentando que Romay no justificó su profesión.

“Yo, el acusado, debería acreditar que soy periodista y como no puedo acreditar que soy periodista en los papeles y demás, pues este juicio se va a llevar adelante en un juicio en el ámbito penal”, lamentó el comunicador.

Asimismo indicó que desde que se postuló como candidato a la Alcaldía de Potosí el año 2015 sufrió una “asfixia económica” en sus emprendimientos económicos.

“Funcionarios públicos que pertenecen a instituciones públicas, casualmente la institución a la que me postulé como candidato me inician una serie de procesos” dijo. “Creen que me voy a volver a postular como candidato a la Alcaldía, pero hasta hoy no tomó una decisión al respecto”.

“Me acusan por algo que no hice, me acusan de algo que no dije y me acusan en una ley que no está regulada en Bolivia” dijo el periodista potosino en referencia a que en Bolivia no hay una ley sobre las redes sociales.

Fuente: https://www.paginasiete.bo