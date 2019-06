Plataformas y cívicos se movilizan desde el 10 en La Paz, piden renuncia de vocales electorales

Movilizaciones comenzarán el lunes en la ciudad de El Alto. Los manifestantes se trasladarán al edificio del Órgano Electoral Plurinacional en la ciudad de La Paz, donde exigirán la salida de los vocales, confirmó ayer el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.



Piden renuncia de vocales del TSE

> Diputado opositor Amilcar Barral criticó la acción de la presidenta del Órgano Electoral, María Eugenia Choque, quien “amenazó y presionó” a los nuevos jóvenes votantes en clara vulneración a la Constitución Política del Estado. Le pidió que aclare sus advertencias > El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Teodoro Mamani, indicó que saldrán a las calles en defensa del proceso electoral

IMAGEN PERTENECE A MOVILIZACIÓN EFECTUADA POR PLATAFORMAS Y CÍVICOS EN SEPTIEMBRE DE 2018, PIDIENDO RESPETO A LOS RESULTADOS DEL 21F.

Ante la convocatoria para las elecciones generales de octubre y la aplicación de una normativa que podría beneficiar al binomio oficialista Morales-García, que hicieron caso omiso a los resultados del referéndum vinculante del 21 de febrero de 2016, que dijo “No” a su repostulación, los cívicos del país y partidos políticos opositores se concentrarán en la ciudad de El Alto el próximo lunes 10 para iniciar una marcha, como primera medida de protesta, exigiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el respeto a la democracia.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó ayer que la marcha es el inicio, a nivel nacional, del estado de emergencia, declarado en la reunión que mantuvieron seis partidos opositores, comités cívicos de Bolivia y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) el 24 de mayo. En la misma, habrían definido, que en caso de que los vocales no dimitieran de su cargo hasta el 31 de mayo pasado, se daría lugar esta movilización.

“Hemos consensuado todos los presentes, el 24 de mayo, como primera medida (de presión) la marcha a la ciudad de El Alto el día lunes 10 de junio a las nueve de la mañana, dirigiéndonos al Tribunal, con la finalidad de cumplir el compromiso de exigir la renuncia de los miembros del Tribunal”, explicó Camacho, según un reporte de radio Fides.

A esta protesta, se sumó en la víspera una ácida crítica del diputado opositor Amilcar Barral, quien acusó a la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, de violar la Constitución Política del Estado y pidió que aclare sus declaraciones de “amenaza y presión” a los nuevos jóvenes votantes.

“Más allá de haber habilitado a candidatos inconstitucionales, ahora su autoridad, desconociendo y violando flagrantemente amenaza y presiona a los futuros votantes con declaraciones por demás desatinadas”, dice la nota escrita que Barral remitió a esa autoridad.

La Presidenta del Órgano Electoral Plurinacional dijo el fin de semana que “los jóvenes que cumplan 18 años antes del 20 de octubre cuando se realicen las elecciones generales, si no se empadronan y no votan, no podrán hacer trámites para el ingreso, por ejemplo, a la universidad (…)”.

Asimismo les advirtió que deberán pagar una multa. Esta amenaza también fue criticada por la ciudadanía a través de las redes sociales que calificó el hecho como “una violación a los Derechos Humanos”.

En tanto, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Teodoro Mamani, advirtió que saldrán a las calles en defensa de los vocales del Órgano Electoral.

Esta postura también fue apoyada por el presidente del Comité Cívico Pro La Paz afín al MAS, Clemente Gutiérrez, quien además convocó a un encuentro de los dirigentes oficialistas para asumir medidas de contra-defensa.

El diputado oficialista Édgar Montaño dijo que la continuidad de los vocales del TSE es “la sexta derrota” de los cívicos, en la que incluye el respaldo a la candidatura de Morales por parte de Luis Almagro, secretario general de la OEA, y la “supuesta participación internacional de Brasil y Colombia que aún no se concreta”.

Venció plazo

Cívicos anuncian marcha contra vocales del TSE

> Las organizaciones sociales afines al partido oficialista advirtieron que saldrán en defensa de los vocales del ente electoral, aseguran que los opositores pretenden boicotear las elecciones

CÍVICOS Y POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN SE REUNIERON EL 24 DE MAYO EN SANTA CRUZ.

Los dirigentes cívicos del país anunciaron una movilización para el lunes 10 del mes en curso, que se realizará en la ciudad de La Paz, en cumplimiento a una de las medidas de presión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El pasado viernes se cumplió el ultimátum que dieron para que los funcionarios renuncien a sus cargos, ellos aseguraron que no van a renunciar.

“El lunes 10 de junio está programada una marcha en la ciudad de La Paz. Nos vamos a concentrar en la ciudad de El Alto y nos vamos a dirigir hacia las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tenemos previsto que varias delegaciones de diferentes regiones del país se van a trasladar para ser parte de esta movilización y que sea multitudinaria. Esta decisión ya fue tomada en la reunión anterior de los cívico”, explicó a EL DIARIO el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari.

Las plataformas ciudadanas del país también están retomando sus movilizaciones, serán parte de la convocatoria que hicieron los cívicos. Pamela Flores, representante del colectivo ciudadano, Plataformas Unidas, manifestó que no confían en el trabajo del Órgano Electoral para garantizar un proceso electoral transparente.

En la reunión del pasado 24 de mayo donde participaron los cívicos, candidatos de la oposición y las plataformas ciudadanas ratificaron el pedido de renuncia de los vocales del TSE, les dieron un plazo para que se efectivicen esas dimisiones.

Sin embargo, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque manifestó que las cuestionantes y observaciones a esa instancia son normales en época electoral, pidió respeto a los opositores al trabajo que está desarrollando para administrar el proceso electoral. Entretanto, el vocal Idelfonso Mamani aseveró que no renunciarán y que ese trema no será tomado en cuenta por la Sala Plena.

CRONOGRAMA

El Comité Cívico Pro Santa Cruz se reunirá para definir un cronograma de movilizaciones a escala nacional, con el fin de dar continuidad a todas esas medidas de presión. Antes, el presidente cívico, Luis Fernando Camacho, había adelantado que se analiza asumir marchas y paros escalonados en defensa de la democracia.

Para el 29 de junio, está previsto que se desarrolle el cuarto congreso de las plataformas ciudadanas en la ciudad de Santa Cruz, donde también asumirán otras medidas de protesta con miras a las elecciones del 20 de octubre. Una de ellas es convocar a una concentración en el Órgano Electoral para el 22 de julio, fecha en el que los binomios de los nueve partidos políticos se reinscribirán para participar en los comicios.

La Asamblea de la Cochabambinidad que se desarrolló en pasados días se definió pedir a las organizaciones políticas que se unan las movilizaciones de los cívicos y de la población, para aunar esfuerzos y hacer que se respete los resultados del 21F.

También están exhortando a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para que hagan cumplir la Constitución Política del Estado (CPE) y se unan a las demandas de la población. Se declararon en estado de alerta y convocaron a una marcha para este jueves a partir de las 18.30 en la Plaza de las Banderas.

DEFENSA

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Teodoro Mamani, advirtió que saldrán a las calles en defensa de los vocales del Órgano Electoral.

Esto también fue apoyado por el presidente del Comité Cívico Pro La Paz afín al MAS, a Clemente Gutiérrez, quien además convocó a un encuentro de los dirigentes oficialistas para sumir medidas de contra-defensa.

El diputado oficialista, Édgar Montaño, dijo que la continuidad de los vocales del TSE es “la sexta derrota” de los cívicos, en la que incluye el respaldo a la candidatura de Morales por parte de Luis Almagro, secretario general de la OEA, y el apoyo internacional de Brasil y Colombia que aún no se concreta.

MOLESTIA CONTRA CHOQUE

A la molestia de los políticos y cívicos, ayer se sumó la protesta de la población contra la presidenta del TSE, María Eugenia Choque quien recibió una ola de críticas por advertir que los ciudadanos de 18 años que no acudan a votar no podrán inscribirse en las universidades para optar por una profesión.

. “Los jóvenes no van a poder hacer trámites para el ingreso, por ejemplo a la universidad. Se supone que uno adquiere la mayoría de edad, a partir de los 18 años”, dijo a autoridad electoral, según reporte de El Deber.

La funcionaria electoral señaló que además de ser sancionados con una multa pecuniaria y restricciones para realizar transacciones bancarias, al no tener la boleta de sufragio, no podrán hacer depósitos en el sistema bancario para inscribirse a las universidades.

La ciudadanía a través de las redes sociales calificó el hecho como una violación a los Derechos Humanos.

