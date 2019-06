No dejaron viajar a su alcalde

Beni.– Los pobladores de San Borja de la Provincia Ballivián en el departamento del Beni molestos increparon al alcalde, se fueron hasta la pista y no dejaron que despegue su avioneta que estaba lista para viajar, lo obligaron a bajarse y a darles explicación por las obras que denuncian que no ha ejecutado.

