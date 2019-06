Presentan denuncia por acoso sexual contra gobernador Urquizu

Parlamentarios de oposición presentaron este viernes una denuncia ante la Fiscalía, por el delito de acoso sexual, contra el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

La denuncia penal se basa en el video difundido en redes sociales, en el cual se observa presuntamente a Urquizu tocando las nalgas de una mujer en medio de lo que parece ser una fiesta.

La diputada Yesenia Yarhui de PDC calificó de “nefasta” la actitud del Gobernador y pidió que como sociedad no se puede aceptar ese tipo de conductas.

“No podemos callar. También nosotros que pedimos a las diferentes organizaciones sociales, a las diferentes mujeres y autoridades, incluyendo el Movimiento al Socialismo, que se sumen esta denuncia. No podemos permitir que el acoso sexual se viva como una conducta culturalizada”, manifestó.

El diputado Óscar Urquizu Córdova de UD, a su turno, señaló que el Ministerio Público tiene las herramientas para investigar el video, y que incluso debería hacerlo de oficio.

“Este no es un hecho cualquiera, no es un hecho aislado y se trata de un acoso laboral, sexual, en contra de una trabajadora supuestamente de la Gobernación. Entonces esperemos que el Fiscal General no nos responda como en otros casos que no le da la gana de investigar”, sostuvo el opositor.

La actitud del Gobernador también fue censurada por la activista de derechos de la mujer Cleydy Torres, quien calificó el hecho de “cobarde” y “absolutamente machista”.

“Muestra nomás que tienen las autoridades del Movimiento al Socialismo ese carácter machista, misógino, que no ven a la mujer como sujeto de derechos, y ese es el punto que desemboca en este tipo de actitudes”, lamentó la activista.

De acuerdo a la normativa, el tipo penal de acoso sexual se configura cuando una persona, valiéndose de una posición jerárquica, condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no serian consentidos.

La sanción es la privación de libertad de cuatro a ocho años, pero si el delito fuese cometido por un servidor público en el ámbito de la relación jerárquica que ostenta, será destituido de su cargo y la pena será agravada en un tercio.