Presidente de Comibol cuenta chiste machista: había confundido a una mujer con un yacimiento

Durante una rendición pública de cuentas, el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Zelmar Andia, a modo de «amenizar» el acto, se animó a contar un chiste machista en el que comparó a la mujer con la «minita» y el yacimiento minero.

Zelmar Andina, presidente de Comibol. Foto: ANF

La Paz, 14 junio (ANF).– El nuevo presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Zelmar Andia, lanzó un chiste machista antes de ofrecer su rendición pública de cuentas. Hizo un parangón entre la mujer con la «minita» y el yacimiento minero.

«Voy a contarles un cuentito para que nos alegremos un poquito, se refiere también a operaciones mineras (…). Allá en mi pueblo se encuentran en la plaza dos amigos, el uno le dice al otro: hermano no sabes qué bien me ha ido. ¿Qué pasó amigo?, me he encontrado una minita hermano y estoy preparándola», así empezó el relato del chiste.

Prosiguió: «Ucha, ¿cómo no me vas avisar hermano?, yo estoy sin pega, yo te hubiera ayudado a preparar», dijo en relación a uno de los personajes y continuó con la respuesta del segundo: «No pues hermano yo me estoy preparando para casarme» (risas).

«Él había confundido a una mujer con un yacimiento minero», acotó el Presidente de Comibol, quien posteriormente brindó un informe detallado sobre la situación de la entidad del Estado a cargo de las empresas mineras estatales.