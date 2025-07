Encuesta refleja que la preferencia electoral no se mueve: Samuel y Tuto lideran, pero tampoco despegan

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Encuesta: Samuel sigue primero, Tuto está muy cerca y Manfred sube al tercer sitial; Andrónico cae al cuarto puesto. MAS, MORENA, PDC, UCS y ADN con alto riesgo de perder su personería jurídica. Elecciones generales: El 55% de los encuestados podría cambiar su voto.

– Encuesta: Samuel sigue primero, Tuto está muy cerca y Manfred sube al tercer sitial; Andrónico cae al cuarto puesto

El candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, se ubica primero en la encuesta de intención de voto presentada este domingo por el diario cruceño El Deber de cara a los comicios generales. Según el estudio de opinión elaborado por SPIE, Doria Medina lidera la intención de voto con el 21,76%. Jorge Tuto Quiroga de Libre es segundo con el 20,7%, seguido de Manfred Reyes Villa de Súmate, con el 10.1%. Si se toma en cuenta el margen de error de la encuesta (+.2,2%), se puede avizorar un virtual empate técnico entre Doria Medina y Quiroga. Andrónico Rodríguez de la Alianza Popular baja al cuarto sitial con el 8,26%. En quinto escaño aparece Nueva Generación Patriótica (NGP) que se bajó de los comicios. En la segunda parte de la tabla se ubican Rodrigo Paz (4,04%), Jhonny Fernández (2,45%), Eduardo del Castillo (1,92%), Eva Copa (1,14%) y Pavel Aracena (0,36%) Los votos blancos suman 14,76%, mientras que los nulos llegan a 4,48%. Mientras que las personas que aún no han decidido por quién votar suman 5,31%.

– Debajo del podio, Andrónico cae y Manfred sube: Así cambió la intención de voto en un mes

A un mes de las elecciones presidenciales, la segunda encuesta nacional del proyecto Yo Elijo, impulsado por el Grupo EL DEBER, revela movimientos importantes en la intención de voto, que mantienen el escenario electoral abierto y competitivo. La nueva medición, elaborada por Spie Consulting y publicada ayer, confirma el liderazgo de Samuel Doria Medina (21,76%) y Jorge Tuto Quiroga (20,70%), aunque ambos muestran una leve baja respecto a la primera encuesta, publicada el pasado 18 de junio. En la primera medición, realizada entre el 7 y el 14 de junio, Doria Medina obtuvo el 24% y Quiroga el 22%, en lo que se consideró un empate técnico entre dos figuras tradicionales de la política boliviana. Sin embargo, un mes después, ambos bajan poco más de dos puntos porcentuales, pero la tendencia de empate es mucho más fuerte. Uno de los datos más llamativos del nuevo estudio es la fuerte caída de Andrónico Rodríguez, que pasa del 14,7% en junio al 8,26% en julio, una pérdida de más de seis puntos que lo relega al cuarto lugar.

– MAS, MORENA, PDC, UCS y ADN con alto riesgo de perder su personería jurídica

Los partidos políticos MAS, MORENA, PDC, UCS y ADN enfrentan la amenaza real de perder su personería jurídica al no superar u oscilar el 3% de intención de voto en las últimas encuestas de El Deber. Los datos muestran un desplome generalizado con Jhonny Fernández que no despega (2.45%), Eduardo Del Castillo estancado en 1.92%, Eva Copa en 1.14% y ADN con 0.36%. Las cifras de las encuestas globales son contundentes al respecto. Rodrigo Paz (PDC) cayó del 6.4% al 4.04% en un mes. Este colapso no solo refleja el desinterés ciudadano en estos partidos, sino que activa la norma electoral que establece que los partidos que no alcancen el 3% en las elecciones perderán su registro. El MAS, otrora hegemónico, con Del Castillo no logra capitalizar el voto duro masista y su estancamiento sugiere que el oficialismo podría quedar sin representación en la Asamblea Legislativa por primera vez en dos décadas. MORENA, que emergió como alternativa de la izquierda, se hunde con Eva Copa sin poder despegar.

– Encuesta de intención de votos: solo Cochabamba rompe la hegemonía de Samuel y Tuto por departamento

La pugna codo a codo de Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Tuto Quiroga (Alianza Libre) se replica al disgregar la encuesta por departamentos. El empresario copa la primera posición en cuatro regiones al igual que el expresidente. Solo Manfred Reyes Villa (APB- Súmate) rompe el dominio al imponerse en Cochabamba. La segunda encuesta nacional de intención de voto elaborada por Spie Consulting para EL DEBER confirma el liderazgo de Samuel Doria Medina (21,76%) y Jorge Tuto Quiroga (20,70%), aunque ambos muestran una leve baja respecto a la primera encuesta, publicada el pasado 18 de junio. Samuel Doria Medina lidera los departamentos de La Paz, Tarija, Beni y Pando. Si bien el departamento paceño, el segundo con mayor número de votantes, tiene un peso mayor en el volumen final, el candidato de Alianza Unidad se consolida como primera fuerza en Beni y Tarija. En Beni logra un 33,80% de la intención de voto y aventaja en 10 puntos a Tuto Quiroga, el segundo, con 23,04%.

– Elecciones generales: El 55% de los encuestados podría cambiar su voto

Según el estudio de opinión elaborado por el SPIE Consulting para el diario El Deber, el 45% de los encuestados ya definió por quién votar el 17 de agosto, día de las elecciones generales en Bolivia. Por el contrario, el 55% de los entrevistados aún «podría cambiar» de decisión; es decir, no tienen definido el voto. «A esta altura de la campaña es normal el nivel de definición del voto», opinó el analista Manuel Suárez, quien dijo en el programa de El Deber que una parte de los votantes define su voto en el «cuarto oscuro», es decir, en el último minuto. No obstante, la analista Luciana Jauregui consideró que estas cifras se pueden interpretar como un escenario de «alta incertidumbre y volatilidad». En este estudio de opinión, Samuel Doria Medina de Unidad es primero con el 21,76%, aunque muy cerca se ubica Jorge Tuto Quiroga de Libre con el 20,70%. Al tercer escaño a escalado Manfred Reyes Villa de APB-Súmate, con el 10,01%; mientras que Andrónico Rodríguez cae al cuarto sitial con el 8,26% del respaldo electoral.

– Comicios: Unidad destaca que Samuel «gana» en la séptima encuesta, pero no puede ampliar la brecha con Tuto y se avizora un empate

El vocero de la alianza Unidad, Gary Prado, señaló que, con la encuesta que presentó el diario El Deber este domingo, Samuel Doria Medina ha ganado en siete encuestas consecutivas, es decir, en todos los sondeos aprobados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). «Samuel se ha consolidado como el líder entre todos los candidatos presidenciales en el país», señaló Prado. En este estudio de opinión, Samuel Doria Medina de Unidad es primero con el 21,76%, aunque muy cerca se ubica Jorge Tuto Quiroga de Libre con el 20,70%. «Lo que estamos viendo marca una tendencia: que hay una decisión firme de los bolivianos de cambiar y apostar a un nuevo modelo económico y Samuel Doria Medina es quien representa mejor el cambio en Bolivia», señaló. Sin embargo, Doria Medina no logra desmarcarse de su inmediato seguidor Quiroga. En el caso de la encuesta de El Deber, la diferencia entre el primero y el segundo (1,06 puntos porcentuales) es menor al margen de error (+/- 2,2%), por lo que se puede avizorar un empate en el primer lugar.

– ¿Legitimidad en crisis?: Si las elecciones fueran hoy Bolivia tendría un presidente con menos del 22% de apoyo

El escenario se complica más al analizar las cinco encuestas nacionales publicadas hasta ahora, donde Doria Medina oscila entre 18.7% y 21.76%, sin lograr consolidar una ventaja decisiva. Además, casi el 25% de votos nulos, blancos e indecisos que muestra el reciente estudio, revela un malestar ciudadano que podría desestabilizar la gobernabilidad. El candidato presidencial de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, lidera la carrera electoral con un 21.76% de intención de voto, según la última encuesta de El Deber. Sin embargo, este porcentaje, que apenas supera por un punto a Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre (20.70%), por lo que se plantea un dilema democrático, ¿puede un futuro presidente gobernar con legitimidad si su respaldo no alcanza ni la cuarta parte del electorado? El escenario se complica más al analizar las cinco encuestas nacionales publicadas hasta ahora, donde Doria Medina oscila entre 18.7% y 21.76%, sin lograr consolidar una ventaja decisiva. Además, casi el 25% de votos nulos, blancos e indecisos, revela un malestar ciudadano.

– El TSE espera que fallo de nueva acción popular no ‘entorpezca’ el normal desarrollo de los comicios

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) espera que el fallo de una audiencia donde se resuelva una nueva acción popular no pueda «entorpecer» el normal desarrollo de las elecciones generales de agosto, afirmó el vocal Francisco Vargas. “Confiamos que no habrá ninguna decisión que entorpezca el normal desarrollo del proceso eleccionario y que, ante todo, se respeten las facultades y atribuciones de este tribunal que administra la justicia en materia electoral y que es el único con la facultad de decidir sobre las habilitaciones o inhabilitaciones de candidatos”, dijo. El recurso fue presentado por Marlene María Sierra Terán ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni que decidió admitirlo contra el presidente en ejercicio del TSE, Óscar Hassenteufel. La acción popular observa que la alcaldesa de El Alto, Eva Copa; el de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no renunciaron a sus cargos para postular en los comicios.

– Jefe de campaña de Morena admite la posibilidad de que la sigla de Eva Copa se baje de las elecciones

La sigla de Eva Copa podría bajarse de las elecciones generales, así lo admitió este miércoles Iván Lima, jefe de campaña de Morena, partido que postula a la alcaldesa de El Alto a la Presidencia de Bolivia. “El 31 de julio vamos a darle una posición oficial al país”, manifestó Lima. En días pasados, Andrónico Rodríguez, Eduardo Del Castillo y Eva Copa convocaron a la unidad de la izquierda y abrieron la posibilidad de sostener un encuentro para consolidar un acuerdo del bloqueo popular. Lima señaló que la condición que puso Morena para bajar de las elecciones es que haya un acuerdo en el que participen todos. Lima agregó que Morena no cree en la reelección, por lo que plantean una reforma constitucional para que las autoridades no puedan ser reelectas. “Eva Copa no irá a la reelección, no creemos en la reelección, vamos a plantear que se reforme la constitución. No podríamos permitir que Evo Morales vaya a la reelección”, manifestó . El jefe de campaña de Morena asegura que la intención que tienen es darle espacio a la izquierda boliviana en el proceso electoral.

– ¿Tiene el jefe de campaña de Tuto un magistrado amigo que frena la liberación de Camacho?

El diputado nacional de Creemos, Erwin Bazán, advirtió sobre una posible maniobra judicial destinada a frenar la liberación del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Según el legislador, esta situación estaría relacionada con la amistad entre Luis Vásquez Villamor —jefe nacional de campaña de Jorge Tuto Quiroga— y Gonzalo “Pato” Hurtado, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Bazán fue contundente al señalar que la permanencia de Camacho en prisión podría tener motivaciones políticas vinculadas a la actual coyuntura electoral. “Y repito: el único preso político que, si sale libre, puede afectar el resultado electoral por su apoyo a Samuel Doria Medina, particularmente por su influencia en Santa Cruz, es Luis Fernando Camacho”, afirmó el diputado en entrevista con La Hora Pico de eju.tv. Bazán recordó que Luis Vásquez Villamor es un abogado conocido en La Paz y exministro de Justicia, con amplio poder de influencia en esferas judiciales.