Debajo del podio, Andrónico cae y Manfred sube: Así cambió la intención de voto en un mes

Una comparación de las dos encuestas de EL DEBER muestra un reacomodo en las preferencias ciudadanas. El voto blanco y el número de indecisos aumentan a medida que se acerca el 17 de agosto.

Juan Manuel Ijurko

A un mes de las elecciones presidenciales, la segunda encuesta nacional del proyecto Yo Elijo, impulsado por el Grupo EL DEBER, revela movimientos importantes en la intención de voto, que mantienen el escenario electoral abierto y competitivo.

La nueva medición, elaborada por Spie Consulting y publicada ayer, confirma el liderazgo de Samuel Doria Medina (21,76%) y Jorge Tuto Quiroga (20,70%), aunque ambos muestran una leve baja respecto a la primera encuesta, publicada el pasado 18 de junio.

En la primera medición, realizada entre el 7 y el 14 de junio, Doria Medina obtuvo el 24% y Quiroga el 22%, en lo que se consideró un empate técnico entre dos figuras tradicionales de la política boliviana. Sin embargo, un mes después, ambos bajan poco más de dos puntos porcentuales, pero la tendencia de empate es mucho más fuerte.

Uno de los datos más llamativos del nuevo estudio es la fuerte caída de Andrónico Rodríguez, que pasa del 14,7% en junio al 8,26% en julio, una pérdida de más de seis puntos que lo relega al cuarto lugar. Este retroceso contrasta con el ascenso de Manfred Reyes Villa, quien sube del 9,4% al 10,01%, consolidándose en el tercer lugar, aunque con un porcentaje menor al indicador de los votos blancos.

Reacomodo en el pelotón intermedio

La nueva encuesta también registra cambios en el grupo de candidatos con menores porcentajes. Rodrigo Paz, que tenía un 5,6% en junio, baja al 4,04%. Jhonny Fernández y Eduardo del Castillo mantienen cifras similares a la anterior medición, ambos por debajo del 3%. Eva Copa, que no figuraba con claridad en la primera encuesta, aparece ahora con 1,14%.

Asimismo, la figura emergente de Pavel Aracena ya es incluida en esta segunda medición con 0,36%, luego de haber formalizado su inscripción como candidato presidencial.

El candidato de Nueva Generación Patriótica (NGP), identificado como Fidel Tapia en la encuesta de junio (con menos del 3%), apareció con 4,81%, aunque este candidato renunció y, poco después, su partido optó por no terciar en los comicios tras la inhabilitación de Jaime Dunn.

Más blancos, nulos e indecisos

Un factor decisivo en el proceso electoral será el comportamiento del voto blanco, nulo e indeciso. En la primera encuesta no se reportaron estos datos de forma destacada, pero en la segunda medición llaman la atención. El voto blanco llega al 14,76%, el nulo al 4,48% y el porcentaje de indecisos asciende al 5,31%. En total, casi uno de cada cuatro votantes aún no ha definido su voto o no opta por ningún candidato, lo que abre la posibilidad de cambios importantes en las semanas finales de campaña.

Escenario fluido a un mes de los comicios

Ambas encuestas se aplicaron de forma presencial, en hogares de áreas urbanas y rurales de los nueve departamentos del país. La primera se realizó del 7 al 14 de junio, en medio de una ola de protestas impulsadas por el ala radical del MAS, mientras que la segunda se levantó entre el 5 y el 10 de julio, ya en una etapa más estructurada de campaña.

El estudio tiene un margen de error de ±2,2% y un nivel de confianza del 95%, lo que garantiza la comparabilidad de los datos. En ambos casos se trabajó con una muestra representativa de 2.500 personas inscritas en el padrón electoral 2024.

Según los analistas convocados por EL DEBER, estas variaciones confirman que el proceso electoral sigue en evolución, que el liderazgo aún no está consolidado, y que los próximos debates, eventos públicos y el comportamiento de los votantes indecisos serán cruciales.