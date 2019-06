Productores de coca piden justicia para Miguel Coico

Pamela Pomacahua / Trinidad Pampa, La Paz

«¨¡Justicia para Miguel Coico!» fue el grito unísono de los pobladores de las provincias de Sud Yungas, Nor Yungas e Inquisivi de La Paz cuando enterraban al joven de 22 años que murió apuñalado por Juan Carlos Rafael y Santos Rafael la noche del sábado en Trinidad Pampa.

Amigos y comunarios de la regional se apostaron en la puerta de la Unidad Educativa Franz Tamayo de Trinidad Pampa, quienes acompañaron a la familia en el volorio y luego trasladaron el ataúd hasta el cementerio.

Ana Coico, hermana mayor de la familia contó que Miguel era trabajador. La mañana del sábado ella lo vio en la ventana de su casa.

«Yo lo llevé al hospital de Coroico cuando lo hirieron, pero ya llegando a la loma de Chovocollo ya no respiraba y murió en mis manos», relató limpiándose los ojos rojos de tanto llorar. Arrancó un trozo de papel higiénico blanco para limpiarse las lágrimas.

El joven deja a su pareja con dos meses de embarazo. «Teníamos planes para comprar una casa», contó Deya V. P. que llora al recordar a su pareja y se entrecorta las palabras.

Lidia Quispe, mamá de Miguel Coico, dijo que no pudo despedirse de su hijo y que la mañana del sábado le dijo que estaba saliendo a realizar los quehaceres. «No pude estar con él, no he hablado con él. Me enteré que murió cuando me llamó mi hija porque Ana estaba con mi Miguel», recordó sollozando al momento de ver a su hijo en el ataúd.

