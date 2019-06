Repartiendo culpas

Richard Arispe Carrasco

Para variar la selección boliviana de fútbol quedo última en la Copa América que se disputa en Brasil. Se trajo 9 goles, anotó 2, uno de ellos de penal y fue arrinconada en los 3 partidos que disputó. Todo esto era previsible teniendo en cuenta que estamos muy mal en la Libertadores, Sudamericana, en categoría de menores y la liga del fútbol no profesional de Bolivia está cada vez más abandonada por el público.

Al mejor estilo boliviano, ya se comenzó a buscar culpables, el presidente de la Federación, puso toda la responsabilidad en la angurria económica que domina a los jugadores, estos piden que los trapos se lavan en privado y no se los ventile así tan abiertamente. Otro metió un gol y nos “tapó el ojo”. Otro entre lágrimas manifestó que él dio todo de su parte y que no pudo dar más. Incluso otro pidió que los que opinen se pongan una camiseta y busquen un espacio en el seleccionado para que vean que no es tan fácil como parece. Amigo futbolista, si usted no puede hacer su trabajo, si no se siente capaz de representar bien al país, no se presente a la convocatoria, de un paso al costado para que otro más joven, más veloz, o con más amor a la camiseta haga el trabajo.

Hay que ser sinceros, lo que mostramos en cancha es lo que hay, deportistas mediocres, lentos, no profesionales, bebedores, trasnochadores, no se cuidan, pero para cobrar y hacer paro son buenos. Mientras ustedes que brindan el espectáculo, no hagan los partidos más atractivos y logren llenar estadios. Cuando consigan dar pelea y no caigan rendidos tan fácilmente ante sus contrincantes, seguro se tendrá un mayor número de fanáticos en los estadios. Como es todo lo contrario y el espectáculo que muestran es mediocre, no les echen la culpa a los dirigentes y al público que no logran seducir. Existen países con menos condiciones de trabajo pero con mejor rendimiento, donde se vive y siente mejor el balompié. Donde el fútbol es una gran empresa y donde fluyen los beneficios económicos para todos.

Creo que todos tenemos parte de responsabilidad en este conflicto que no es de hoy, esto se viene arrastrando desde siempre. Los planes y proyectos, son solo eso papeles y discursos al viento. No hay plata para concretarlos y si hay algo de dinero, es malgastado en viajes, viáticos y algunos gustitos para la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores. La FBF no tiene ni cancha propia, ni centro de alto rendimiento. Mientras no se saque del fútbol a los charlatanes y vividores. Mientras no tengamos deportistas que piensen en dar en serio su mejor esfuerzo. Mientras se siga trayendo los rebalses de otros países, mostrándolos como grandes refuerzos internacionales, en vez de dar espacio a gente nacional joven.

Las respuestas al fútbol boliviano están en los barrios, provincias y academias nuestras, no está en el interminable negocio de traer piratas y maletas del exterior. Un jugador joven con ganas de triunfar rendirá mejor que cualquier falsa estrella treintona que traen y no rinden. Cuando los dirigentes, jugadores y cuerpo técnico sientan vergüenza de representar tan deplorablemente al deporte boliviano habrá un cambio. Mientras tanto sigamos buscando en quienes echar nuestras propias taras y mediocridad.

