Romero ataca a las logias cruceñas y defiende «proceso de cambio» del MAS…

Romero: “Solo quien no se siente boliviano puede estar en contra de proceso de cambio”

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante un acto en la Brigada Parlamentaria Cruceña manifestó “Solamente quien no se siente boliviano, quien no se siente patriota, quien no se identifica con Bolivia puede estar en contra del Proceso de cambio, que es un patrimonio del pueblo boliviano”

Romero recordó que en el pasado la denominada Unión Juvenil Cruceñista financiada por el Comite Pro Santa Cruz y las Logias, era en realidad un grupo de choque que ejercicia matonaje contra las mujeres, indígenas, migrantes, originarios y pobres de Santa Cruz.

La autoridad recuerda la mentalidad conservadora de las LOGIAS en Santa Cruz que articulan a familias privilegiadas y que el único papel que le asignaban a los jóvenes era dotarles de un bate para golpear a las personas. Romero ratifica que el MAS sigue siendo mayoría nacional y líder en preferencia electoral en Santa Cruz.

Fuente: Detrás de la Verdad

