Terrorismo en las Telecomunicaciones en contra de COTAS

Walter Javier Arrázola Mendivil

Nos duele lo que ha pasado en nuestra cooperativa, por un simple Gil estamos poniendo en peligro el patrimonio de aproximadamente 380 millones de dólares, nuestra cooperativa COTAS.

Se sabe quién robo, como se hizo, quienes fueron los cómplices, COTAS denunció y entregó todas las pruebas documentales que prueban estos hechos. Los delincuentes iban a devolver el dinero, hasta que entro en acción el Ministerio Público y ahora el Gobierno. El robo de 7,7 millones de dólares es nada en comparación con el daño que se le está haciendo actualmente descabezando la empresa, persiguiendo a los profesionales idóneos. ¿En esta circunstancia que profesional querría asumir la gerencia de la cooperativa o su presidencia si al minuto lo meterían preso?

COTAS es una empresa competitiva contra grandes transnacionales como son TELECEL y VIVA, además con la estatal ENTEL.

A nuestra cooperativa el Gobierno no le permite incursionar en internet móvil, porque entraríamos al mercado agresivamente y afectaríamos a los otros operadores. No quieren que COTAS de internet a bajos cotos, competitivos y que mejore este servicio a los cruceños con posibilidades de brindar el servicio a Bolivia. No quieren que COTAS sea para Bolivia.

Las inversiones de COTAS anuales en renovación tecnológica no son mayores a 10 millones de dólares, los ingresos anuales no llegan a 90 millones de dólares, el patrimonio total de cotas es de aproximadamente 380 millones de dólares.

Hoy, con el robo de un delincuente con nombre y apellido: Hubert Gil Antelo, pretenden destruir nuestra cooperativa. Este delincuente a transado con el gobierno para estar protegido quedarse con el dinero robado y entregar nuestra cooperativa al Gobierno. ¿Dejaremos esto? ¿Defenderemos nuestra cooperativa?

Sale el vicepresidente García Linera y el Fiscal de Distrito de Santa Cruz diciendo que existe en COTAS un robo de 100 millones de dólares. ¿De dónde saca esto? No hay duda, que ya tiene el plan para destruir COTAS.

Con un supuesto robo de 100 millones de dólares no habría cooperativa, es más ni en los 58 años de existencia de la cooperativa se hubiera podido haber hecho esto, por los propios ingresos e inversiones que ha realizado en toda su vida institucional.

La más grande inversión que tuvo COTAS en su historia fue la digitalización de la telefonía fija con la sexta serie, está inversión no fue más de 20 millones de dólares, hecha en la década de los 80.

No existe financieramente ni económicamente posibilidad alguna de que alguna empresa en el mundo pueda seguir operando y mejorando su patrimonio con esos montos de ingresos e inversión, y con un supuesto robo de 100 millones de dólares.

Está mintiendo de una manera muy grosera y causando una enorme confusión a los dueños de la cooperativa, es un terrorismo en las telecomunicaciones para destruir el cooperativismo cruceño y quebrarla con la fuga de sus clientes.

Otro caso de terrorismo, con el mismo método, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía al servicio de la corrupción de este gobierno. No nos dejemos extorsionar, nuevamente.

DEFENDÉ A TU COOPERATIVA Y METAMOS PRESOS A LOS LADRONES.