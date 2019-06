Thiem vence a Djokovic en un duro partido y será el rival de Nadal en la final

Se impone por 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 y 7-5, después de que el encuentro se interrumpiese de nuevo más de una hora debido a la lluvia Dominic Thiem celebra su victoria sobre Djokovic. SRDJAN SUKI EFE

Roland Garros tendrá la misma final de 2018. Dominic Thiem, que completó su victoria ante Novak Djokovic por 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 y 7-5, en cuatro horas y 13 minutos, será el adversario de Rafael Nadal el domingo (15.00 h., DMAX y Eurosport) en la Philippe Chatrier. El austriaco, número 4 del mundo, campeón este año en Indian Wells y el Conde de Godó, realizó un excelente partido y volvió a vencer a Nole en este torneo, como ya hizo en los cuartos de 2017. [Narración y estadísticas] El mérito es mucho mayor en esta ocasión, pues pone fin a una racha de 26 victorias consecutivas del balcánico en los torneos del Grand Slam y se consuma tras un partido dramático, en el que tuvo dos match points al servicio en el noveno juego del quinto set antes de hacer bueno el tercero, ya en el duodécimo. Ganador de Wimbledon, el US Open y el Abierto de Australia, Djokovic no podrá conseguir de nuevo encadenar los cuatro grandes en dos años consecutivos, algo que ya hizo entre 2015 y 2016. Nadal buscará así su duodécimo título en París, decimoctavo del Grand Slam, contra un tenista de 25 años con quien ya ha construido una interesante rivalidad. Thiem ha perdido ocho de sus 12 partidos con el zurdo, pero los cuatro triunfos llegaron sobre tierra batida, un lujo que sólo está al alcance del propio Djokovic, que le ha superado en seis ocasiones. Pocas cosas le salieron al número 1 del mundo en una semifinal por entregas que volvió a verse interrumpida en una situación límite para él, 4-1 abajo en el quinto y deuce, recién salvada una pelota de break.

Desde antes del sorteo, era un cruce clave en el desarrollo del torneo. Con Djokovic y Nadal como primer y segundo cabeza de serie, ¿quién iría por el lado de Thiem? ¿a quién le correspondería el austriaco, finalista el pasado año, tal vez, junto al español, el único gran especialista en la superficie? La bomba cayó en la trinchera de Nole, quien hasta llegar a las semifinales fue liquidando a sus rivales sin contratiempos. Lo que Djokovic no acabó de encajar fue que el cielo también le diera la espalda. Mientras Nadal descansaba desde primera hora de la tarde del sábado, él estaba enredado en una cruenta batalla más de 24 horas después de la victoria del español, jugando por tercer día consecutivo, al igual que Thiem.

Superado el trance emocional de la tarde del viernes, el enojo por el viento que nos devolvía al tenista de otro tiempo, Djokovic recuperó parte de su actitud zen y volvió a la pista en la primera reanudación del sábado dispuesto a enmendar un marcador que le era adverso, pues Thiem se había ido a casa con set iguales pero 3-1 arriba en el tercero. Tardó poco el serbio en reestablecer la igualdad, con una rotura en el octavo que supuso el 4-4. Era otro Nole, más centrado, más dentro de la pìsta, menos dominado por el finalista en París el pasado año y campeón vigente del Conde de Godó.

BRONCA CON EL JUEZ DE SILLA

No obstante, Djokovic tardó poco en perder la serenidad y tuvo una seria enganchada con el juez de silla, el español Jaume Campistol, cuando éste le castigó con un warning por superar los 25 segundos en la ejecución de un servicio estando 5-6 abajo y 15-15. «¿Has jugado alguna vez al tenis? ¿Has arbitrado en un nivel top? Bien hecho, te has hecho un hombre con esto. Ahora serás famoso», le espetó.

Las cosas no iban a resultar sencillas para él. Thiem construía los puntos como un artesano de la tierra batida. Obligaba a su rival a perder metros más allá de la línea de fondo mediante reveses cortados cruzados y profundos y luego se abría para ganarle el punto con la derecha paralela. Creaba dejadas de milimétrica precisión.

Sufría el balcánico, con dificultades para soportar el peso de pelota de su adversario en el cuerpo a cuerpo, obligado a inventar, a abrir ángulos y tomar riesgos en la cinta, con escasísima fortuna. Tuvo otras oportunidades de quebrar, pero fue el austriaco quien lo hizo, restando a favor de viento cuando mandaba 6-5, para llevarse el tercer parcial a la cuarta oportunidad.

Sin un plan definido y desnaturalizado en su juego, impelido a tomar atajos que no forman parte de su habitual hoja de ruta, poco lúcido en la toma de decisiones, con subidas poco maduradas, Djokovic no conseguía gobernar el partido. Ni siquiera la reacción inicial, con break en el tercer juego del cuarto set, le proporcionó la necesaria estabilidad. Tampoco situarse 4-3 y saque. Siempre volvía Thiem, quien, no obstante, concedió un quinto set. El serbio, reciente campeón en Madrid, se fue al vestuario, ante la inquietud de su oponente, que hubo de aguardar unos minutos hasta el set definitivo.

El quinto parcial fue un nuevo vaivén. Djokovic recuperó el servicio perdido, se situó 4-3 abajo y levantó el puño hacia el público, pero volvió entregarlo a continuación, encadenando una doble falta y otros dos gruesos errores. El austriaco dejó pasar dos pelotas de partido fallando sendos reveses. Tiró otras dos bolas a la red y tuvo que esperar al duodécimo juego para cerrar la victoria más importante de su vida.

