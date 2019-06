Tildan de «parafernalia» operativo en Beni, «los narcos usan aeropuertos clandestinos y el gobierno lo sabe”

Militares custodian el aeropuerto Jorge Henrich, en Trinidad, Beni, después de un megaoperativo antidrogas. Foto: RRSS / Cambio

Narcotráfico en Beni:

Gobierno tomó aeropuertos y para opositor es “parafernalia”

> 80 avionetas en Trinidad y 50 en Santa Ana de Yacuma serán microaspiradas, verificarán registros de propiedad y los hangares serán requisados

Para el diputado opositor Tomás Monasterio, la militarización y toma de los aeropuertos “Jorge Henrich Araoz” en Trinidad, y el de Santa Ana de Yacuma para investigaciones de tráfico de droga no es más que una “parafernalia” porque el Gobierno sabe que este delito se lo comete a través de pistas clandestinas.

“No entiendo cuál es la lógica de este Gobierno, nos cree ingenuos (…); la población boliviana no se ‘come’ el cuento de pomposos operativos con previos avisos, es irrisoria la actitud perdida del ministro de Gobierno Carlos Romero y del presidente Morales. Las redes narcotráfico utilizan pistas clandestinas y no sólo las que están en Trinidad, también en otras provincias del Departamento de Beni y del .país”, declaró el asambleísta.

En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que la acción conjunta propuesta semanas atrás por su Despacho ha sido planificada bajo criterios preventivos de modo que todas las labores técnicas estuvieran absolutamente coordinadas y se verifique los procedimientos y vuelos que se realizan; cada una de las avionetas que operan en Beni, así como el uso de cada uno de los hangares en ambos aeropuertos.

“Se ha planificado un conjunto de operativos en el Departamento del Beni con carácter preventivo con fines de control, específicamente dirigidos a hangares y avionetas que aterrizan principalmente en el aeropuerto Jorge Henrich Araos, de Trinidad y de Santa Ana de Yacuma. Pero, también se han dispuesto equipos de control en otros aeropuertos del Departamento que eventualmente podrán desplazarse de acuerdo a las necesidades estratégicas de los operativos”, puntualizó Romero.

Días atrás el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, admitió el transporte de drogas desde Beni a países vecinos, pero no en la magnitud de 500 kilos o a través de 30 vuelos diarios, dijo que la información la manejan de forma reservada por los procesos de investigación que llevan adelante.

Narcovuelos: Militarizaron aeropuertos de Beni

> “Es un acto de ‘parafernalia´, el narcotráfico opera desde aeropuertos clandestinos y ellos lo saben”, afirmó el diputado de oposición Tomás Monasterio > 80 avionetas en Trinidad y 50 en Santa Ana del Yacuma serán microaspiradas, verificarán registros de propiedad y los hangares serán requisados.

REGISTRO DE LA MILITARIZACION DEL AEROPUERTO “JORGE HENRICH ARAOZ” DE TRINIDAD.

La toma de los aeropuertos “Jorge Henrich Araoz” en Trinidad, y el de la población de Santa Ana del Yacuma por fuerzas militares, policiales fiscales como parte de las acciones de prevención contra el tráfico ilícito de drogas fue calificada de “parafernalia” por el diputado de oposición Tomás Monasterio, quien afirmó que el Gobierno del MAS sabe que el tráfico de drogas opera desde aeropistas clandestinas.

“No entiendo cuál es la lógica de este gobierno, nos cree ingenuos o estúpidos la población boliviana no se come en cuento de pomposos operativos con previos avisos, es irrisoria la actitud perdida del ministro de Gobierno Carlos Romero y del presidente Morales . La redes narcotráfico utilizan pistas clandestinas y no sólo las que están en Trinidad, también en otras provincias del Departamento de Beni y del país”, declaró el asambleísta.

En tanto, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la acción conjunta propuesta semanas atrás por su Despacho ha sido planificada bajo criterios preventivos de modo que todas las acciones técnicas estuvieran absolutamente coordinadas y se verifique las operaciones y vuelos que realizan cada una de las avionetas que operan en Beni así como el uso que cada uno de los hangares en ambos aeropuertos.

“Se ha planificado un conjunto de operativos en el Departamento del Beni con carácter preventivo con fines de control, específicamente dirigidos a hangares y avionetas que aterrizan principalmente en el aeropuerto Jorge Henrich Araos, de Trinidad y de Santa Ana del Yacuma. Pero, también se han dispuesto equipos de control en otros aeropuertos del Departamento que eventualmente podrán desplazarse de acuerdo a las necesidades estratégicas de los operativos”, puntualizó el ministro de Gobierno Carlos Romero.

CUIDA SU CARGO

En criterio de Monasterio, el titular de Gobierno está desesperado por cuidando su cargo y por ello toma “acciones ficticias y aparentes” para mostrar “una lucha contra el narcotráfico que no existe porque en los hechos salen más de 500 kilos de cocaína boliviana a territorio de Paraguay”.

A decir del diputado de oposición el hecho de militarizar el aeropuerto de Beni y perjudicar las operaciones de vuelo desde (la ciudad) de Trinidad no va a tener resultados efectivos.

Entretanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que el dispositivo interinstitucional antidroga iniciado la madrugada de ayer no tiene fecha de finalización, por lo que para su cumplimiento fueron trasladados hasta el centro de las operaciones cerca de 200 uniformados entre militares; de Ejército, Naval y Aéreo, y efectivos policiales, además del funcionarios del ámbito legal de modo que cada una de las acciones se cumplan en estricto cumplimiento de la Ley.

El ministro Carlos Romero señaló que el operativo de control antidroga no ha previsto otro tipo de acción con la población, como el allanamiento a domicilios particulares, porque se trata de una acción dirigida específicamente a los aeropuertos.

“Estamos realizando la contabilización de la intervención a 30 hangares en el aeropuerto de Trinidad y 10 en hangares, es decir la totalidad de los existentes en ambos aeropuertos. Estamos realizando el control de al menos 80 avionetas en el aeropuerto de Trinidad y entre 45 ó 50 en Santa Ana”, puntualizó tras remarcar que el operativo implica el microaspirado de las aeronaves y la verificación de su registro propietario.

CONTROL DE VUELOS

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, en la conferencia de prensa ofrecida desde Trinidad por las autoridades del Ejecutivo, informó que por la magnitud del operativo se puso al servicio de esta acción homópteros , un avión Hércules C 130 para el traslado del contingente uniformado, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop) de la Policía, personal de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC ) personal antinarcóticos y fiscales.

“No tenemos fecha para abandonar esta operación en la que también participa la Fuerza Aérea boliviana (FAB ) en la inspección de las operaciones aéreas, se ha pedido refuerzos de unidades especial si hubiera alguna eventualidad”, apuntó.

En tanto, el ministro de Justicia, Héctor Arece Zaconeta, señaló que durante los últimos meses se han recibido denuncias con acciones de investigación preventiva por parte del Ministerio de Gobierno, las cuales han merecido una serie de requerimientos de parte del Ministerio Público y el destacamento de personal desde la ciudad de La Paz, quienes están cumpliendo sus funciones tanto en la ciudad de Trinidad como en la localidad de Santa Ana del Yacuma.

EL DIARIO / LA PAZ