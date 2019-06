Violencia: dos sobrevivientes fueron mutiladas por sus parejas

Verónica Zapana S. / La Paz

Un hombre mordió y quitó una parte del labio inferior de su pareja porque ella se negó a darle un beso. La víctima es Mariela H., tiene 25 días de impedimento y será sometida a una cirugía de reconstrucción facial.

La agresión ocurrió ayer en la ciudad de La Paz y la joven madre presentó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). La víctima y su familia claman justicia.

No es la única historia de violencia extrema en los últimos días en Bolivia. El fin de semana se registró el caso de un hombre que mordió la oreja de su esposa en una calle de la ciudad de Cochabamba.

Mariela fue atacada por su pareja

Aún asustada y ensangrentada luego de sufrir el ataque, Mariela de 30 años sacó fuerzas para llegar a las oficinas de la Felcv. Casi de inmediato, los policías trasladaron a la joven al Hospital de Clínicas para que reciba atención en la Unidad de Emergencias.

“Anoche (el lunes) fuimos a compartir con un par de amigos, uno de ellos se fue con nosotros a la casa. Cuando llegamos, mi pareja me dijo: ¡Besame!, y yo le respondí: ‘no molestes, dejá de molestar’. Luego me agarró de mis manos, me besó a la fuerza y me quitó parte de mi labio”, relató apenas y con mucho esfuerzo Mariela.

Según el jefe de Recursos Humanos de la Felcv de La Paz, Erick Alcócer, el caso se registró cerca de las 5:30 del martes en la zona Villa Nuevo Potosí del macrodistrito de Cotahuma.

“La víctima presenta lesiones en el labio inferior. De acuerdo al informe del médico forense, la joven tiene 25 días de impedimento”, remarcó Alcocer.

El jefe médico de turno del Hospital de Clínicas, Jhonny Pérez, contó que la joven presentaba “una solución de continuidad del labio inferior”. Recalcó que la lesión fue causada por “una mordedura humana”.

Pérez explicó que por eso “se tiene un colgajo importante en el labio inferior con la barbilla”. “La misma fue reparada mediante sutura por planos”, precisó.

La víctima es atendida ahora en la Unidad de Maxilofacial. Se espera que hoy sea sometida a una operación reconstructiva.

Ella aún vestía una chompa roja que usó el día del ataque. La prenda era como un prueba del hecho violencia, ya que tenía manchas de sangre. “Me agarró y me jaló de mis brazos”, dijo y mostró varios de los moretones.

Recordó que Rodrigo, su pareja, siempre fue agresivo con ella. “Hemos convivido tres años. Debido a que me pegaba me alejé de él. Pero siempre me buscaba y me decía que cambiaría, nunca cambió”.

Producto de la relación sentimental, ambos tienen una hija. “Sólo pido justicia”, dijo.

Según la Policía, el agresor de 28 años fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones graves, esperan ampliar el caso a lesiones gravísimas.

Perdió una parte de la oreja

En Cochabamba, el lunes se reportó otro caso similar. Un hombre mordió y mutiló parte de la oreja de su pareja.

En la actualidad, la joven está internada en el Hospital Viedma y se somete a una cirugía de reconstrucción.

De acuerdo con el médico Fernando Romano, el caso ocurrió el sábado en un local de la avenida Petrolera, donde aparentemente el agresor y la víctima consumían bebidas alcohólicas. En el lugar –relató el galeno– la pareja discutió supuestamente por celos. “Entonces el hombre mordió la oreja de su pareja”, sostuvo el profesional, según la red ATB.

Luego de atender a la joven, el personal médico derivó el caso a la Felcv de Cochabamba, donde actualmente se investiga la agresión. La víctima “necesitará la reconstrucción del pabellón de la oreja porque está destrozado”, puntualizó Romero.

La joven tiene 19 años y el agresor 22. “Esta persona agredió brutalmente a su pareja”, añadió.

El director departamental de la Felcv, Jhon Klaus Bermúdez, acotó que la agresión aparentemente ocurrió cuando la pareja salía del local. “Al recogerse, tuvo una pelea y el hombre le mordió la oreja izquierda”. Según la autoridad, un vecino que pasaba por el lugar auxilió a la víctima al verla herida.

