Alejandro Toledo seguirá detenido hasta su extradición

La fiscal a cargo del caso, Elise LaPunzina, arguyó que no podía aplicársele libertad bajo fianza por «notable» riesgo de fuga. LaPunzina explicó que Toledo no tiene lazos estrechos con el área de la Bahía de San Francisco ni los EE.UU., pero que, por el contrario, tiene contactos e influencias en muchos países, sobre todo en Israel, un país que no tiene tratado de extradición con Perú, y del cual su esposa es ciudadana. Además, en el momento de su arresto, le encontraron una maleta con 40.000 dólares en efectivo.

Tras escuchar a la fiscal, el juez Hixson decidió que Toledo continuara detenido a la espera de su extradición. Toledo está acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecer a la constructora brasileña en sus negocios en Perú cuando él aún era presidente. Ha pasado los últimos dos años prófugo de la Justicia peruana en EE.UU., donde reside en la localidad de Menlo Park (California, cerca de San Francisco).

MS (afp/efe)