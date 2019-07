Alex Rodriguez, el todopoderoso y millonario novio de JLo

En 1998, Alex Rodriguez (Nueva York, 1975) era una promesa del béisbol que a sus 23 años ya tenía claros sus sueños. Había logrado recuperarse de una temporada mediocre con los Seattle Mariners y empleaba su rabia para abrirse paso, a golpe de bate, entre los grandes de la historia de este deporte. Solo tres jugadores han logrado más home runs que él en el último siglo.

Con un futuro brillante aún por construir, el joven deportista no dudó ni un segundo en contestar lleno de confianza a la pregunta personal de un periodista. ¿Cuál sería la cita soñada para Alex Rodriguez? “Jennifer Lopez. Ojalá puedas conseguirme una cita con ella”, contestó él ante la cámara, divertido y autosuficiente.

Algo más de dos décadas después, el estadounidense de ascendencia dominicana no ha dejado pasar la oportunidad de recordar que otro más de sus objetivos se ha convertido en realidad. A través de su cuenta de Instagram, el hombre que va camino de convertirse en el cuarto marido de la actriz y cantante compartía el vídeo a principios de junio con un comentario igual de socarrón: “Tenía un presentimiento”.

Hasta que anunciaron su noviazgo, a principios de marzo de 2017, Rodriguez era poco conocido entre el público español. Pero el deportista es mucho más que la pareja de Jennifer Lopez. Tras triunfar en el deporte, logró dar el salto al mundo de los negocios y la televisión con un éxito poco usual entre sus compañeros de profesión.

Durante su carrera deportiva, se convirtió en el Cristiano Ronaldo del béisbol. Y no solo por ser el mejor pagado de su liga. Pasó por los grandes equipos, como los Yankees de Nueva York y los Rangers de Texas, y se hizo tan popular que logró un cariñoso mote deportivo: A-Rod. Pero su talento venía acompañado de un ego que también copaba los titulares de los medios especializados. Su temperamento en el campo de juego llenó de críticas su carrera.

Tampoco ayudó a mejorar su imagen pública el retrato en el que besaba de forma sensual su propia imagen en un espejo durante una sesión de fotos para la revista masculina Details, en 2009. La fotografía le ha perseguido desde entonces. Incluso el presentador Jimmy Fallon parodió el momento tiempo después en su programa nocturno, cuando entrevistó en él a Rodríguez. Al cuestionar a su invitado sobre qué le aconsejaría a su yo de 20 años, el deportista respondió: “Disfruta, no te olvides de pasarlo bien y, si alguna vez tienes que hacer una sesión de fotos, no te pongas a besar espejos”.

.@ARod tells @jimmyfallon that he really regrets kissing the mirror in that photo shoot: https://t.co/q66uYDYj4L pic.twitter.com/S3D9gffbf0

— Cut4 (@Cut4) 30 de octubre de 2015