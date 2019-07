Capturan al tercer sospechoso del asesinato de Silvia Machado

El círculo en torno al violento feminicidio de Silvia Machado que fue envuelta en una red de narcotráfico, trata y tráfico de personas, se cierra poco a poco con la aprehensión de Freddy Z. C., miembro de la organización delictiva quien, presuntamente, captó a Machado, le ofreció trabajo como dama de compañía en Chile, pero que después apareció muerta en un basurero en la ciudad de Oruro por un presunto ajuste de cuentas.

El sindicado fue capturado la madrugada de ayer en el Chapare, Cochabamba, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) Miguel Mercado.

“Fue capturado en el Chapare, Cochabamba, y trasladado a Oruro. Freddy Z. C. Era miembro de la organización que captó a Silvia, quien fue asesinada el 8 de julio en Oruro. Su cuerpo fue botado en un basural al final del aeropuerto”, explicó Mercado.

Añadió que es la tercera persona aprehendida por este caso, la primera fue Rocio H. V. miembro de la organización de narcotraficantes, quien intentó trasladar 18 preservativos con droga líquida a Chile. La sindicada es investigada por la muerte de la que era presuntamente su amiga, Silvia Machado. Actualmente cumple detención preventiva en Cochabamba.

Otra de las aprehendidas es Jéssica C. C., quien cumplía la función de captadora de jóvenes en Santa Cruz, para reclutarlas a una red de trata y tráfico de personas y narcotráfico. Según la versión de la Policía, ella prometió trabajo a Machado como dama de compañía. Ahora Jéssica C. C. se encuentra recluida en la cárcel de Oruro con detención preventiva.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

A estas dos personas se suma Freddy Z. C., quien según la Policía era quien recibió a Silvia de su viaje de Santa Cruz a Cochabamba. Él intentó trasladarla directamente a Oruro. Sin embargo Rocio H. V. les pidió quedarse en la capital del valle.

“Este sujeto conocía los movimientos de la organización (que captó a Silvia) que le ofreció trabajo como dama de compañía en Chile. Además del traslado de droga al interior de su cuerpo. Ésa era la propuesta original”, explicó Mercado.

Añadió que la captura de los presuntos responsables de la muerte de la joven cruceña fue posible por los videos de seguridad de la Terminal de Buses de Oruro donde se observó por última vez a Silvia.

El seguimiento e individualización permitió capturar a cada una de los integrantes, de la organización. En el caso de Rocio H. V. se la observó viajando con la maleta y el celular de la fallecida.

El 6 de julio, Silvia Machado se trasladó a Cochabamba con Rocio H. V. y Daniel F., líder de la red criminal, actualmente prófugo. La ruta de operaciones de la organización era Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y como destino final Chile. Según la Policía la red de narcotraficantes también tiene miembros operando en el Chapare cochabambino.

De manera preliminar, se conoce que los móviles de la muerte de Silvia Machado fueron disputas internas de la organización criminal por el traslado de drogas. El informe policial estableció que la fallecida estaba bajo el control y supervisión de la red de narcotráfico y trata de personas.

El 18 de junio, Jessica C.C. y Silvia Machado llegan de Santa Cruz a Cochabamba para contactarse con Rocío H. V., quien les ofrece trabajo de damas de compañía o transporte de drogas al extranjero.

En Cochabamba son recogidas por Freddy Z. C. y no por Rocio H. V., quien inclusive les habría pagado por adelantado Bs 250 para sus gastos, horas más tarde recién toman contacto con Rocío H. V.

Las tres señoritas, todas de 18 años, permanecen durante 13 días en Cochabamba; seis en Capinota, en la casa del enamorado de Rocío H. V. y siete días en Quillacollo, en la casa de Rocío H. V.

El 6 de julio, Freddy Z. C., Daniel F., Rocío H. V. y Silvia Machado viajan en horas de la noche de Cochabamba a Oruro.

El 7 de julio, en horas de la madrugada llegan a ese departamento. Desde ese momento, Freddy Z. C., por órdenes de Daniel F., debía vigilar y cuidar a Silvia Machado y Rocío H. V.

El 8 de julio, Rocio H. V. retorna en la mañana a Cochabamba, sola y portando la maleta y el celular de la fallecida. Horas más tarde la población boliviana conoce la trágica noticia.

El 8 de julio, a las 16.30 horas cerca de la fábrica de cemento Emisa, Oruro, en inmediaciones del aeropuerto Juan Mendoza se realizó el levantamiento legal del cadáver de Silvia Machado L. de 18 años. El informe médico forense señaló que la víctima sufrió asfixia mecánica y agresión sexual, hechos identificados como posibles causas del deceso.

Fuente: PAT, https://fmbolivia.com.bo