Defensoría identifica 13 zonas con riesgo de conflicto en las elecciones

Una imagen de archivo del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. Foto: ABI

La Defensoría del Pueblo identificó 13 zonas en tres departamentos con posibilidad de registrar conflictos durante las elecciones del 17 de agosto.

“Tenemos mapeados ya los lugares de conflictividad que no solamente es Cochabamba, por si acaso, hay por lo menos tres espacios en el territorio nacional”. “Son las tres áreas grandes mapeadas con los municipios identificados como posibilidad de que pueda existir alguna dificultad en las elecciones», informó este jueves el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Las zonas en riesgo se encuentran en Cochabamba, el norte de Potosí y el este de Santa Cruz, en la zona colindante con el territorio cochabambino.

La Defensoría del Pueblo presentó este jueves su “Plan Defensorial sobre las Elecciones Generales”, que busca contribuir al establecimiento de un clima propicio para la realización de los comicios de manera inclusiva, pacífica y con participación informada de la población.

Dos componentes del plan defensorial

El plan contempla dos componentes: el primero se relaciona con el voto informado y el segundo, con el monitoreo del proceso electoral.

Callisaya explicó que, en el primer eje, se habilitó el aplicativo web “Tu decisión, tu voz”, que proporcionará información sobre los candidatos. La plataforma incluye 20 preguntas dirigidas a las organizaciones políticas, elaboradas bajo criterios de derechos humanos.

“Se están generando también cuatro diálogos plurales, de hecho hoy se va a dar el segundo diálogo plural de tal manera que se pueda agendar el tema de las elecciones con el contexto de derechos humanos para contar con una información válida para la población”, añadió.

El segundo eje abarca el monitoreo integral del proceso electoral. Para esta tarea, se desplegarán 700 voluntarios y 100 funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes realizarán seguimiento en al menos 700 recintos electorales.

“Al finalizar este proceso electoral, la Defensoría del Pueblo va a emitir un informe final del proceso eleccionario con recomendaciones en forma particular al Órgano Electoral Plurinacional”, afirmó.

Además, se recibirán denuncias relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos durante la jornada electoral.

Amenazas evistas

En diversas oportunidades sectores evistas han lanzado advertencias en contra del proceso electoral. Una de las últimas se registró el sábado 12 de julio durante un ampliado realizado en Lauca Ñ (trópico de Cochabamba), cuando el expresidente Evo Morales advirtió con que no se realizarán las elecciones si no lo habilitan como candidato.

“Si no hay participación de la Bolivia profunda, de nuestro movimiento político, el instrumento político más grande de toda la historia de Bolivia, no hay democracia. Vamos a ver si se realizan las elecciones el 17 de agosto. Saludo también, si no estamos en la contienda, no hay elecciones, no tenemos ningún miedo, ahí van a ver”.

En ese encuentro, la representante del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Ruth Nina, advirtió que si el exmandatario no era habilitado se contarán muertos en vez de votos.

“El Tribunal Electoral y el Gobierno, en vez de contar votos, van a contar muertos, eso es lo que va a pasar si atentan contra nuestras comunidades indígenas, si nos obligan a querer votar por aquellos (otros candidatos)”. Dijo que “orgánicamente» los afines a Morales determinaron “dar sus vidas”.

Morales, quien está inhabilitado por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, pretendía postular con PAN-BOL, fuerza que perdió su personería jurídica debido a que no logró el 3% mínimo en las elecciones de 2020.