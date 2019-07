Creman el cuerpo del doctor Vidales y médicos irán al paro este viernes

A las 8:15 de ayer se apagó la vida del gastroenterólogo Gustavo Sergio Vidales Mostajo, que estuvo luchando durante 15 días, contra el Arenavirus, en una sala de terapia intensiva del Hospital Obrero, de La Paz. El deceso ha provocado pesar en la población y, en especial, en el sector médico, que ha declarado un paro nacional para este viernes, exigiendo condiciones para el ejercicio de la profesión en el país.

Vidales es la tercera víctima mortal de este mal, que ya se cobró la vida del agricultor Macario Gironda, de 61 años, considerado el paciente cero, y de la residente de Medicina Ximena Cuéllar, que falleció el 4 de junio.

El especialista y su colega Marco Ortiz contrajeron el virus cuando entraron en contacto con la paciente Ximena Cuéllar.

Debido al cuadro viral extremo que afectó al médico tupiceño, unas horas después de su fallecimiento, su cuerpo fue cremado para evitar otras posibles infecciones intrahumanas y sus restos son velados desde la tarde de ayer en una funeraria paceña. El galeno deja un gran vacío en el mundo científico de la medicina no solo boliviano, sino también latinoamericano.

Precisamente, los primeros en confirmar la triste noticia y expresar su pesar por el fatal desenlace fueron los dirigentes médicos de La Paz, Fernando Romero y Luis Larrea. “La enfermedad avanzó muy rápido, tuvo una hemorragia, se extendió a todo su cuerpo y a todos sus órganos y ya no aguantó”, informó Romero, ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes).

Larrea, que preside el Colegio Médico de La Paz, indicó que la muerte se produjo como consecuencia de una falla multiorgánica provocada por el Arenavirus. Además, advirtió sobre la letalidad de este virus, pues ha agravado la salud del doctor Marco Ortiz, quien tuvo que ser intubado por descompensaciones que sufrió el fin de semana.

El doctor Ortiz continúa en terapia intensiva y se realizan todos los esfuerzos para salvarle la vida.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó de que la muerte de Vidales sucedió a las 8:15 de ayer, debido a una falla múltiple de órganos. A las 17:00, el Colegio Médico indicó que el cuerpo del fallecido fue cremado y la familia invitó a su velatorio desde las 18:00.

Accionan medidas

Tras conocerse el deceso de Vidales, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, ratificó un paro, de 24 horas, a escala nacional para este viernes.

“El paro es por el desastre sanitario que hay en el sistema público de salud”, manifestó Viruez y aseguró que no existen las condiciones para el ejercicio de la profesión médica en el país, más cuando deben atender a más pacientes por el nuevo Sistema Único de Salud.

Por su parte, Larrea lamentó que los profesionales de la salud tengan que exponer sus vidas y las de sus familias porque el sistema de salud no ofrece las condiciones necesarias. “Ya no más pérdidas de vida por falta de condiciones. El paro del viernes será contundente”, expresó.

Criticó a la ministra de Salud por haber indicado que el brote del virus ya fue controlado. A decir de Larrea, lo que se requiere ahora son estudios a profundidad para determinar por qué el Arenavirus ataca a tantos órganos, lo que genera una falla multiorgánica en los pacientes y, principalmente, cuál es el vector. “No podemos decir que el virus está controlado cuando ni siquiera sabemos el genotipo; no sabemos cómo se contrae y eso lo han dicho en un simposio donde han estado representantes de la OPS y del Ministerio de Salud”, dijo el dirigente médico paceño.

Al respecto, la ministra Montaño calificó como “humanamente inaceptable” la decisión de los galenos de ir a un paro nacional. “Justificar acciones de protesta, no lo entiendo; no puedo aceptar que se utilice la muerte de un colega médico para justificar otro tipo de situaciones que no tiene nada que ver con el manejo institucional, epidemiológico y clínico de estos casos; es inhumano”, acotó la autoridad.

Mortalidad alta

Por su parte, el representante en Bolivia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Alfonso Tenorio, recordó que este tipo de infecciones tiene una alta tasa de mortalidad, no solo en Bolivia, sino también en cualquier país del mundo.

“Este tipo de infecciones por Arenavirus usualmente cursan con alta mortalidad, no solamente aquí, sino también en todas las regiones del mundo, en el viejo o el nuevo mundo”, dijo Tenorio.

“Las infecciones virales que producen fiebres hemorrágicas, como esta o como el dengue, no tienen tratamiento específico ni aquí ni en ninguna parte del mundo”, remarcó el representante del organismo internacional, que señaló que se aplica la ribavirina para contrarrestar el mal.