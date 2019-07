Delfina, la niña de 9 años que celebra haber ganado la batalla al cáncer

Delfina ha derrotado a la terrible enfermedad que padecía (Foto: Facebook ‘Todos con Delfi’)

Sus padres tenían un negocio de hostelería que tuvieron que cerrar para poder acompañar a su hija en toda esta triste aventura. Sin embargo, hoy celebran por todo lo alto que la pesadilla ha terminado: Delfina, a sus 9 años, ha superado la enfermedad más temible después de 52 sesiones de quimioterapia y decenas de consultas, estudios y tratamientos.

Mayra, la madre de la menor, explica a Clarín lo mal que lo pasó su hija: “Al principio, veía a un médico o un enfermero y, sin siquiera saber si la iban a verla a ella, comenzaba a llorar; le costó tomar confianza”. Pero, en aquel momento, apareció su particular ángel de la guarda: el doctor Juan José Chaín, del Hospital del Niño Jesús de San Miguel de Tucumán.

Delfina pudo con todo

La niña confiesa cómo sufrió al comienzo de su enfermedad: “La primera vez que me ingresaron pensaba que me iban a tratar mal, yo no les contestaba nada; pero después me acostumbré a los doctores y a las inyecciones. Ya no lloro cuando me sacan sangre”. Ha demostrado ser una de las personas más valientes del país.

Sus padres crearon una página en Facebook llamada ‘Todos por Delfi’ que siguen casi 3.000 personas y desde donde se ha vivido el día a día de la enfermedad de Delfina. Fue en las redes sociales donde, precisamente, se dio la buena noticia: con una foto, Delfina anunciaba que el cáncer había remitido.

La imagen se ha vuelto viral: acumula más de siete mil reacciones, se ha compartido otras tantas veces y ha registrado más de mil comentarios en los que se felicita a Delfina y a su familia. Ahora esperan volver a su día a día, pero antes Mayra quiso agradecer el trabajo de todos los que se involucraron en ayudar a su hija.

Pero, además, la madre dedicó estas palabras en Facebook a su propia hija, el epicentro de su vida: “Mi hija, mi hermosa, dulce y valiente Delfi, bombón. Ella se lleva todo el crédito. ¡Una fortaleza como nadie! Gracias, gracias y más gracias. No tengo más palabras, no sé ni qué decirles! ¡Muchas gracias a todos!”

