Diputada del MAS insinúa que campaña de Mesa es financiada desde EEUU

«¿Trajeron la plata del último viajecito a Estados Unidos?», cuestionó la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero a propósito de las aseveraciones del vocero de Comunidad Ciudadana (CC), Diego Ayo, quien aseguró que esta agrupación política cuenta con 10 millones de dólares para costear su campaña de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Según las declaraciones de Ayo a un periódico de circulación nacional, este monto habría sido recaudado a través de ferias, kermesses y donaciones personales. Rivero puso en duda estos orígenes e ironizó diciendo «que no se las cree nadie».

Ayer, Diego Ayo, reveló que el partido liderado por el expresidente Carlos Mesa recaudó alrededor de $us 10 millones para su campaña política rumbo a las elecciones generales producto de ferias, kermeses y aportes de la ciudadanía.

«Junto con las candidaturas, el 27 de julio vamos a lanzar el programa, dentro de una asimetría electoral que igual hay que decirla. Solamente Manuel Canelas maneja más de $us 150 millones y nosotros no llegamos ni a $us 10 millones juntando todos los aportes de la ciudadanía civil», declaró a medio nacionales.