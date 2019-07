El millonario que perdió 3 elecciones y ahora busca unir a la oposición para derrotar a Evo Morales

«He tratado de no mezclar mis actividades empresariales y políticas, pero es de conocimiento público que este Gobierno, incumpliendo la Constitución, me arrebató la propiedad que tenía en la compañía chuquisaqueña Fancesa, sin indemnización y solo por motivos políticos. Además, los múltiples procesos planteados por el MAS para impedir que desarrolle normalmente mi trabajo político limitan mis movimientos como empresario. No puedo viajar libremente, pese a que cada vez que salgo del país vuelvo voluntariamente y he dicho mil veces que no me pienso ir a ninguna otra parte. En fin, hay un costo que pagar, pero lo pago gustoso porque así defiendo mis derechos y los de los bolivianos a hacer política», explica, a propósito de los juicios y el arraigo que lo afectan.