Emiten 19 allanamientos en el caso ‘Mayerling Castedo’ investigada por tráfico de droga

La justicia en Santa Cruz emitió 19 órdenes de allanamientos vinculados a la investigación que se desarrolla contra ‘Mayerling Castedo’, ex Fiscal de materia del Beni, ex Secretaria de Desarrollo Humano del Gobernador del Beni, Alex Ferrier, ex asesora de la Asamblea Departamental del Beni y ex candidata al Tribunal Supremo de Justicia.

Los fiscales antinarcóticos están listos para ingresar a un condominio ubicado en la zona e la Av. Roca y Coronado, a un departamento ubicado en un condominio ubicado en la zona de la radial 19 y a una vivienda en la zona del barrio Las Palmas en la ciudad de Santa Cruz. En el caso de allanamientos en la ciudad de Trinidad, los fiscales ingresarán al menos a 5 hangares ubicados en el aeropuerto ‘Jorge Henrich’, a una vivienda en el barrio Las Palmas, a 2 estancias ubicadas en la Provincia Moxos y al menos allanaran 7 viviendas y condominios en la ciudad de Trinidad.

La fiscalía busca mayores electos que vinculen a Mayerling Castedo al tráfico de sustancias controladas tras la aprehensión de unos de sus familiares en el Paraguay con droga a bordo de una aeronave, la ex persona influyente en el Beni está detenida preventivamente en el penal de Mocovi.









Fuente: Detrás de la Verdad

